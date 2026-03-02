© Foto: Dall-EDiese in den kommenden Tagen (KW10) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 03. März: CrowdStrike Innerhalb der Cybersecurity-Branche gehörten die Anteile von CrowdStrike in den vergangenen Jahren zu den größten Gewinnern. Von rund 100 US-Dollar zum Jahreswechsel 2022/23 verteuerte sich die Aktie auf knapp 567 US-Dollar im vergangenen Jahr. Seither befindet sich das Papier in einem steilen Abwärtstrend. Gemeinsam mit der Software-Branche werden Sicherheitstitel als KI-Verlierer gehandelt. Seit dem Jahreswechsel stehen Verluste von über 20 Prozent zu …Den vollständigen Artikel lesen
