Premier Energies Ltd unveiled India's first zero-busbar (0BB) TOPCon solar cell at Intersolar, Gandhinagar. The 0BB design marks a structural shift from traditional 10BB and 16BB architectures, replacing thick silver busbars with a dense matrix of ultra-fine silver lines to collect current.

