Der Krieg im Nahen Osten dürfte die Aktienmärkte heute gehörig belasten. Besonders sensibel dürften Finanzwerte auf die neue Eskalation reagieren. Damit ist auch der charttechnische Erholungsversuch der Deutsche-Bank-Aktie zunichtegemacht. Gängige Unterstützungen kommen nun in den Fokus.Die USA und Israel intervenieren seit Samstag im Iran, der Konflikt ist nun vollends eskaliert. Das iranische Staatsoberhaupt Ali Chamenei soll laut verschiedener Medienberichte mittlerweile getötet worden sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
