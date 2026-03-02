Kammersdorf (ots) -Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Industrie, Logistik, Gewerbe, Kommunen - die Einsatzbereiche des wendigen und robusten Kleintransporters sind vielseitig und beliebig erweiterbar. Mit einer umfassenden Serienausstattung, langjährigen Garantien und perfektem Service ist der Hudson eBuddy bereits im Fachhandel erhältlich. Am 25. und 26. März 2026 wird das E-Fahrzeug zudem auf der Messe "Flotte! Der Branchentreff" in Düsseldorf präsentiert.Der neue eBuddy des chinesischen Mobilitätsspezialisten Hudson EV sorgt in Europa mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis für Aufsehen. So ist der günstige Elektro-Kleintransporter bereits ab 14.900 \ua792 in der Pritschen-Variante und ab 15.900 \ua792 mit einer Cargo-Box (jeweils exklusive Umsatzsteuer) in Deutschland und Österreich sowie in zahlreichen anderen Ländern erhältlich.Der Vertrieb an den Fachhandel - und somit auch die rasche Ersatzteillieferung binnen 24 Stunden über das europäische Zentrallager - läuft über die österreichische HOLVEX Handels GmbH. Die Gesellschaft gehört zur Heinzl-Gruppe, einem etablierten Vertriebsprofi mit Sitz in Kammersdorf nahe Wien, welche auch als Horwin Europe GmbH für den Europa-Vertrieb der bekannten Elektro-Motorräder von Horwin verantwortlich zeichnet.Was ist das Besondere am Hudson eBuddy? Der Zweisitzer ist kompakt gebaut, bietet Platz für bis zu zwei Europaletten, hat jede Menge Extras mit an Bord und ist sehr günstig in der Anschaffung und im Betrieb. Für das Lenken des E-Fahrzeuges reicht ein Autoführerschein.Der Kleintransporter wird am 25. und 26. März 2026 auch beim Fuhrparkmanager-Event "Flotte! Der Branchentreff" auf der Messe Düsseldorf vorgestellt. HOLVEX ist dabei auf Stand D46 (Halle 5+6) vertreten. Mehr auf www.derbranchentreff.deEckdaten zum Hudson eBuddy- Verkauf und Service über den Fachhandel- Serienausstattung mit Klimaanlage, Rückfahrkamera, elektrischen Fensterhebern, Funkschlüssel, Halogenscheinwerfern, Nebelschlussleuchten, CCS2 Ladeanschluss, USB-Anschluss und zentralem Bedienfeld- 100 % elektrisch und emissionsfrei- Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 15,4 kWh Akku-Kapazität- Ladezeit 8 Stunden über Wallbox oder öffentliche Ladestation- Reichweite bis zu 150 km- Max. Geschwindigkeit 71km/h- Farben: Weiß, Blau, Grün- Max. Zuladung bis 850 kg- Platz für 2 Europaletten- Ladefläche Pritsche: 2015 mm Länge, 1400 mm Breite, 320 mm Höhe- Abmessungen Cargobox: 2045 mm Länge, 1420 mm Breite, 1195 mm Höhe und 3,47 m³ Volumen- Zweiflügelige Hecktüren bei Cargo-Variante lassen sich bis 270° öffnen und arretieren- Fahrzeuggarantie 2 Jahre oder 50.000 km- Akkugarantie 5 Jahre oder 150.000 kmWo ist der Hudson eBuddy einsetzbar?- Landwirtschaft: Ob bei täglichen Aufgaben rund um den Hof, bei Transportarbeiten auf dem Feld oder im forstwirtschaftlichen Einsatz - der eBuddy überzeugt mit robuster Technik und praktischer Vielseitigkeit.- Bauwirtschaft: Mit seinem kompakten Aufbau und der hohen Zuladung unterstützt der eBuddy reibungslose Abläufe auf der Baustelle und senkt die Betriebskosten.- Kommunen: Vom Winterdienst bis zur Abfallentsorgung - der eBuddy übernimmt verschiedenste Aufgaben im kommunalen Alltag.- Industrie: Kompakt, wendig und emissionsfrei eignet sich der Kleintransporter ideal für die vielfältige Aufgaben des innerbetrieblichen Transports.- Logistik & Gewerbe: Der Hudson eBuddy ist ideal für den Einsatz am Betriebsgelände oder für Lieferungen und den Transport auf den letzten Metern - auch für den Koffertransport bei Hotels.Fotos und Ansprechpartner auf www.ots.at/pressemappe/1001030/holvex-handels-gmbhMehr Informationen und Händlersuche auf www.hudsonev.atÜber Hudson EV & Heinzl-GruppeHudson Automotive ist ein chinesischer Hersteller von Nutzfahrzeugen und an der Börse von Hong Kong gelistet. Unter der Marke Hudson EV werden Elektro-Kleintransporter produziert. Für den Vertrieb in Europa zeichnet die österreichische Heinzl-Unternehmensgruppe mit ihrer HOLVEX Handels GmbH in Kammersdorf verantwortlich. Das Zentrallager liegt nördlich von Wien, wodurch eine schnelle Ersatzteilversorgung in Europa gewährleistet ist.Hudson EV Mehr erfahren (https://www.heinzl.at/hudson-ebuddy/)Pressekontakt:HOLVEX Handels GmbH - ein Unternehmen der Heinzl-GruppeTelefon: +43 2953 2325E-Mail: info@heinzl.atWebsite: www.hudsonev.atOriginal-Content von: HOLVEX Handels GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181537/6226395