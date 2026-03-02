WIESBADEN (ots) -Einzelhandelsumsatz, Januar 2026 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)-0,9 % zum Vormonat (real)0,0 % zum Vormonat (nominal)+1,2 % zum Vorjahresmonat (real)+2,5 % zum Vorjahresmonat (nominal)Dezember 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)+1,2 % zum Vormonat (real)+1,1 % zum Vormonat (nominal)+2,5 % zum Vorjahresmonat (real)+2,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2026 gegenüber Dezember 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,9 % gesunken. Nominal (nicht preisbereinigt) blieb der Umsatz im Januar 2026 unverändert auf dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2025 stieg der Umsatz real um 1,2 % und nominal um 2,5 %. Im Dezember 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber November 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 1,2 % (vorläufiger Wert: +0,1 %) und nominal 1,1 % (vorläufiger Wert: -0,1 %).Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln blieb im Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt real unverändert auf dem Niveau des Vormonats. Nominal stieg er um 0,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 2,2 % und nominal 4,5 %.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Januar 2026 gegenüber dem Vormonat real um 1,7 % und nominal um 1,0 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2025 wuchsen die Umsätze real um 0,4 % und nominal um 0,8 %.Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Januar 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 2,5 % und nominal 3,5%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Januar 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 2,1 % und nominal 2,0 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates ergeben.Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45 Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.Aufgrund der Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel weisen die betroffenen Zeitreihen seit dem Berichtsmonat August 2024 einen (strukturellen) Zuwachs auf.Weitere Informationen:Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden Tabellen bereit:- Großhandel (Tabellen 45211)- Einzelhandel (Tabellen 45212)- Gastgewerbe (Tabellen 45213)- Kfz-Handel (Tabellen 45214)- Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.