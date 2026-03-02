Schwarzach (ots) -Die aktuelle Debatte um eine Reform der Erbschaftsteuer sorgt in vielen Familienunternehmen für Unruhe. Neue politische Vorschläge stellen bisherige Verschonungsregeln für Betriebsvermögen infrage und könnten dazu führen, dass deutlich mehr Unternehmen steuerpflichtig werden als bislang angenommen. Besonders Nachfolger stehen damit vor der Herausforderung, Unternehmensübernahmen nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell neu zu denken.Das eigentliche Risiko ist nicht die Steuer an sich, sondern der Zeitpunkt: Wenn Nachfolger plötzlich Liquidität brauchen, die im Unternehmen gebunden ist, kann das Investitionen, Wachstum oder sogar Arbeitsplätze gefährden. Nachfolgend erfahren Sie, welche Risiken diese Pläne für Nachfolger bedeuten, worauf Familienunternehmen achten müssen und wie sich strategisch planen lässt, um die Folgen eines stärkeren Erbschaftsteuer-Regimes abzufedern.Unternehmenswert ist nicht gleich LiquiditätIm Mittelpunkt der Diskussion steht ein strukturelles Problem. Der steuerliche Unternehmenswert orientiert sich an Erträgen und Vermögenswerten. In der Realität sind diese Werte jedoch häufig im Betrieb gebunden - etwa in Maschinen, Immobilien, Patenten oder im aufgebauten Know-how der Mitarbeitenden.Demgegenüber stehen begrenzte liquide Mittel. Selbst wenn ein Betrieb bilanziell mehrere Millionen Euro wert ist, bedeutet das nicht, dass entsprechende Beträge frei verfügbar wären. Das vorhandene Kapital wird für Löhne, Lieferantenrechnungen und laufende Kosten benötigt. Es bildet das Working Capital und sichert den Geschäftsbetrieb.Wird nun auf Basis eines solchen Wertes eine Steuer fällig, entsteht schnell eine Finanzierungslücke. Liegt der Unternehmenswert beispielsweise bei zehn Millionen Euro und beträgt die Steuer 20 Prozent, wären zwei Millionen Euro zu zahlen - unabhängig davon, ob diese Summe liquide vorhanden ist. Kredite zur Begleichung reiner Steuerforderungen sind in der Praxis schwer zu erhalten, da Banken vor allem Investitionen finanzieren. Für Nachfolger bedeutet das unter Umständen eine erhebliche Verschuldung ohne unmittelbaren Mehrwert für den Betrieb.Nachfolge als finanzielles RisikoFür viele Unternehmer, insbesondere aus der Generation der Babyboomer, ist das eigene Unternehmen zentraler Bestandteil der Altersvorsorge. Häufig wurde nahezu das gesamte Vermögen im Betrieb gebunden, verbunden mit der Erwartung, im Rahmen der Nachfolge eine laufende Versorgung zu erhalten.Kommt es jedoch im Zuge der Übergabe zu einer hohen Steuerbelastung, gerät dieses Modell unter Druck. Muss der Nachfolger neben der Versorgung der älteren Generation zusätzlich eine erhebliche Steuer begleichen, steigt das Risiko deutlich. Tritt dann der Erbfall unerwartet ein und fehlen vorbereitende Maßnahmen, kann die sofortige Steuerfälligkeit zu akuten Liquiditätsengpässen führen.Davon betroffen ist nicht nur die Eigentümerfamilie. In mittelständischen Betrieben mit zahlreichen Beschäftigten kann eine angespannte Finanzlage Investitionen bremsen und im Extremfall Arbeitsplätze gefährden. Soziale Sicherungssysteme greifen zwar im Insolvenzfall, ersetzen jedoch keine nachhaltige Unternehmensstruktur.Strategische Alternativen und PlanungVor diesem Hintergrund prüfen manche Unternehmer einen externen Verkauf. Ein solcher Schritt schafft Liquidität und reduziert das Risiko, dass die nächste Generation mit hohen Schulden startet. Gleichzeitig verändert sich damit häufig die langfristige Ausrichtung des Betriebs.Unabhängig von der gewählten Lösung gewinnt die frühzeitige Planung an Bedeutung. Eine strukturierte Nachfolgestrategie kann helfen, steuerliche Effekte besser zu kalkulieren und finanzielle Spielräume zu sichern. Dazu zählen etwa schrittweise Übertragungen, angepasste gesellschaftsrechtliche Strukturen oder der gezielte Aufbau von Reserven.Entscheidend ist eine realistische Analyse der eigenen Situation. Unternehmen sollten prüfen, wie stark sie von möglichen Reformen betroffen wären und welche Szenarien tragfähig erscheinen. Denn letztlich hängt eine erfolgreiche Übergabe davon ab, ob rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Stabilität und unternehmerische Kontinuität in Einklang stehen.Über Fabian Zamzau und Michael Polit:Fabian Zamzau und Michael Polit sind die Geschäftsführer der Otter Consult GmbH. Sie unterstützen Unternehmer dabei, einen qualifizierten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden, um ihn im Anschluss gewinnbringend an den Interessenten zu verkaufen. Das Team der Otter Consult GmbH begleitet seine Kunden hierbei bei allen wichtigen Prozessen und Entscheidungen und betreut sie vollumfänglich bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: https://otterconsult.de/Pressekontakt:Otter Consult GmbHVertreten durch: Fabian Zamzau & Michael PolitE-Mail: Beratung@otterconsult.deWebseite: https://otterconsult.de/Original-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172097/6226389