Vancouver, British Columbia, 2. März 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) ("EMP Metals" oder das "Unternehmen") und sein Projektpartner Saltworks Technologies Inc. ("Saltworks") freuen sich, die Gewährung einer Förderung in Höhe von 1 Mio. $ durch das Programm Integrated Marketplace (IM) der Regierung von British Columbia bekannt zu geben. Die Mittel werden von Innovate BC im Rahmen des kürzlich angekündigten Mining & Critical Minerals Testbed bereitgestellt. Das vom IM unterstützte Projekt wird im Rahmen des Projekts Aurora die Lithiumveredelungstechnologie der nächsten Generation demonstrieren.

EMP Metals Corp. fungiert als Projektträger im Rahmen des IM-Programms, während Saltworks als Partner und lösungsorientierter Dienstleister mit Sitz in British Columbia an dem Projekt beteiligt ist. Saltworks schließt derzeit den Bau und die Fertigung der bahnbrechenden Technologie in British Columbia ab. Anschließend wird sie zum aktiven Lithium-Bohrloch von EMP Metals in Saskatchewan transportiert.

Am Freitag, dem 27. Februar, begrüßte Saltworks den kanadischen Minister Ravi Kahlon und Vertreter der Regierung von British Columbia in seiner Zentrale in Richmond. Dort wurde die Förderung für EMP Metals und das Projekt Aurora offiziell bekannt gegeben. Im Rahmen des Besuchs wurden die Forschungs- und Produktionsanlagen von Saltworks besichtigt, in denen das Lithiumveredelungssystem für das Projekt Aurora derzeit errichtet und in Betrieb genommen wird (siehe Foto).

Das IM-Projekt umfasst die Planung, Fertigung und den Betrieb eines Lithiumveredelungs-Demonstrationssystems der zweiten Generation, Tests, die Erfassung von Leistungsdaten und eine Marktbewertung. Das Projekt ist als Testumgebung für den Bergbau und kritische Mineralien positioniert und soll moderne Verfahrenstechnologien unter realen Betriebsbedingungen validieren und den Weg zur kommerziellen Nutzung ebnen.

Sheila Schindel, Managing Director Commercialization and IP Programs bei Innovate BC, sagte: "In British Columbia gibt es eine dynamische, wachsende Gemeinschaft zukunftsorientierter Unternehmen, die die nächste Generation der Bergbautechnologie entwickeln. Durch das neue Mining and Critical Minerals Testbed von Integrated Marketplace können wir das Risiko für Unternehmen wie EMP Metals bei der Einführung innovativer Lösungen verringern und gleichzeitig Innovatoren wie Saltworks Technologies dabei unterstützen, Lösungen in realen Betriebsumgebungen einzusetzen und sie für eine Skalierung zu positionieren - was letztlich zum Wachstum, Wandel und zur Stärkung des Bergbausektors der Provinz beiträgt."

Der CEO von EMP Metals, Karl Kottmeier, fügte hinzu: "Die Unterstützung durch das Programm Integrated Marketplace der Regierung von British Columbia bedeutet eine wichtige Bestätigung und finanzielle Hilfe für EMP Metals, während EMP Metals die Entwicklung seiner Lithium-Sole-Ressourcen vorantreibt. Diese Förderung stärkt die Fähigkeit von EMP Metals, eine in Kanada entwickelte Lösung voranzutreiben, die das Potenzial unserer Lithium-Sole-Ressourcen erschließt. Unsere Partnerschaft mit Saltworks Technologies und unser Projekt Aurora bringen unser Lithiumprojekt in Saskatchewan zur Marktreife und tragen letztlich dazu bei, die Kapazitäten für kritische Mineralien im Inland zu verbessern, die Umweltbelastung zu verringern und Kanada als führendes Land in der Lieferkette für saubere Energie zu positionieren."

"Wir danken dem Minister und dem Integrated Marketplace von Innovate BC dafür, dass sie die Rolle anerkannt haben, die das Projekt Aurora dabei spielen kann, Kanada als globalen Marktführer in der wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Produktion von Lithiumchemikalien zu positionieren. Durch die Unterstützung der Kommerzialisierung der Lithiumveredelungstechnologie stärkt der IM von British Columbia auch die Innovations- und Fertigungskapazitäten von in British Columbia ansässigen Unternehmen wie Saltworks im Bereich der sauberen Technologien", sagte der CEO von Saltworks Technologies, Ben Sparrow.

Nach ihrer Implementierung wird die Technologie von Saltworks die End-to-End-Lithiumveredelungstechnologie der zweiten Generation demonstrieren, die im Vergleich zu herkömmlichen Technologien geringere Kosten, höhere Reinheit und höhere Ausbeute bietet.

EMP Metals bedankt sich herzlich bei seinem Projektpartner Saltworks und dem Integrated Marketplace von Innovate BC für die Unterstützung des Projekts Aurora und die Möglichkeit, eine vollständig integrierte "Brine-to-Battery-Chemicals"-Lösung zur Lithiumveredelung zu demonstrieren.

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung ("DLE") konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com oder kontaktieren Sie:

Karl Kottmeier, CEO

mailto:karl@pemgroup.ca

Tel.: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

mailto:paul@empmetals.com

Tel.: 1-306-519-8341

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83204Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83204&tr=1



