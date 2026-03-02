Erste speziell für Zweiräder entwickelte Connectivity-Plattform von HARMAN verkürzt die Time-to-Market für OEMs und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Fahrer

Basierend auf dem Snapdragon Digital Chassis System-on-Chip (SoC) für Zweiräder für Premium-Fahrerlebnisse sowie mehr Sicherheit, Schutz und Komfort

Präsentation von Ready Ride und weiterer marktreifer HARMAN Produkte auf dem MWC Barcelona 2026, Fira Gran Via, Halle 2 Stand #2D51

MWC Barcelona 2026 - Auf dem MWC Barcelona 2026 stellt HARMAN, führender Anbieter von Automotive-Technologien und Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co., Ltd., mit Ready Ride eine zukunftssichere, robuste End-to-End-Konnektivitätsplattform für Zweiräder vor. Die Lösung verkürzt Entwicklungs- und Markteinführungszeiten für OEMs und senkt zugleich die Gesamtbetriebskosten für Fahrerinnen und Fahrer. Mit Ready Ride bringt HARMAN erstmals eine speziell auf die Anforderungen des Zweiradsegments zugeschnittene Connectivity-Lösung auf den Markt.

Ready Ride ist eine integrierte Konnektivitätsplattform für Zweiräder und umfasst eine skalierbare Telematik-Steuereinheit (TCU), einen intelligenten Software-Stack, Mobilfunkanbindung sowie ein OEM-Backend. Die Möglichkeit für Over-the-Air-Updates (OTA) sind ebenso vorgesehen wie die Bereitstellung moderner Entertainment-Angebote, die den Erwartungen heutiger Kunden entsprechen.

Die Ready Ride-Plattform schützt Hardware-Investitionen und ermöglicht eine skalierbare Markteinführung über verschiedene Modelle und Regionen hinweg. Die Produkt-Roadmap sieht den Aufbau eines umfassenden Telematik-Angebots mit differenzierten Sicherheits- und Schutzfunktionen vor. Künftig erhalten Fahrerinnen und Fahrer mehr Transparenz über Fahrzeugstatus und Diagnosedaten. Zudem werden Funktionen wie Diebstahlwarnungen, Ortung gestohlener Fahrzeuge sowie Fernzugriffe möglich sein.

Consumer-Komfort trifft Motorrad-Robustheit

Laut Berg Insight sind weltweit weniger als fünf Prozent aller Motorräder über Telematikfunktionen vernetzt, trotz wachsender Nachfrage nach Navigations-, Sicherheits- und Upgrade-Lösungen. Gerade Zweiradfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Vernetzte Sicherheitssysteme sind daher entscheidend, um im Ernstfall zuverlässig reagieren zu können.

Mangels integrierter Konnektivität befestigen viele Fahrer ihr Smartphone am Lenker. Doch Vibrationen, Witterungseinflüsse oder abrupte Geschwindigkeitsänderungen können Geräte beschädigen oder zum Absturz bringen. Das unterstreicht den Bedarf an speziell für Motorräder entwickelter, widerstandsfähiger Konnektivität.

HARMAN greift hier auf seine globale Erfahrung aus über 20 Millionen vernetzten Fahrzeugen in 120 Ländern zurück. Ready Ride ersetzt individuelle Einzellösungen durch ein integriertes Hard- und Softwarepaket. Dank kompaktem Design können OEMs die Architektur modell- und regionsübergreifend wiederverwenden, was den Entwicklungsaufwand reduziert und den Übergang von der Konstruktion in die Serienproduktion erleichtert.

Technologieführerschaft und Weiterentwicklung

HARMAN setzt auf das speziell für den Zweiradmarkt entwickelte Snapdragon Digital Chassis SoC von Qualcomm Technologies. Die Lösung vereint bewährte Technologie mit gemeinsamem Know-how zu zukünftigen Mobilitäts- und Konnektivitätsanwendungen. Mit dem Snapdragon Digital Chassis SoC unterstützt Ready Ride auch bandbreiten- und latenzkritische Anwendungen über Mobilfunk.

Dank OTA-Updates können OEMs Firmware und Software aus der Ferne aktualisieren, Serviceprozesse vereinfachen und kontinuierlich neue Funktionen bereitstellen. Die Entkopplung von Hardware und Software beschleunigt Feature-Rollouts und verlängert die Lebensdauer der Plattform.

Für Fahrer bedeutet dies, dass das Motorrad über den gesamten Lebenszyklus in Bezug auf technische Feature auf dem neuesten Stand bleibt ohne Werkstattbesuch. Remote-Diagnosen und Fernwartungsfunktionen reduzieren Ausfallzeiten, steigern die Zuverlässigkeit und sichern den Fahrzeugwert. Ein Hauptdifferenzierungsmerkmal von Ready Ride gegenüber klassischen Zweirad-TCUs.

Motorradgerechte Haltbarkeit serienmäßig

Mit seiner Erfahrung in der Entwicklung robuster und zukunftssicherer Technologien für den Automobilmarkt überträgt HARMAN seine hohen Qualitätsmaßstäbe und strengen Toleranzvorgaben auf die besonderen Anforderungen der Motorradindustrie. So verfügt das Gehäuse über eine IP69-zertifizierte Abdichtung und widerstandsfähige Steckverbindungen, die das Eindringen von Staub und Wasser verhindern. Stoß- und Vibrationsfestigkeit wurden unter realistischen Motorradbedingungen validiert. Flexible Montageoptionen ermöglichen zudem eine sichere Integration auch bei beengten Platzverhältnissen, ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit.

Mehr Sicherheit, Schutz und Nutzerkomfort

Zweiradfahrer sind mangels Schutzes durch eine Fahrzeugkarosserie besonders exponiert. Ready Ride adressiert dieses Risiko mit sicherheitskritischen Funktionen, die auch im Alltag und unter herausfordernden Bedingungen zuverlässig arbeiten. Die Plattform unterstützt Advanced Ride Assistance Systems (ARAS) mit unter anderem Kollisionswarnungen. Zudem erkennt es Unfälle oder das Umkippen des Fahrzeugs und ist eCall-fähig. Eine Backup-Batterie stellt sicher, dass essenzielle Funktionen auch bei Stromausfall aktiv bleiben.

Motorräder sind jedoch nicht nur physisch besonders exponiert, sondern auch eine begehrte Beute für Diebe. Ready Ride begegnet diesem Risiko mit einem klar auf Sicherheit ausgerichteten Funktionspaket, das Abschreckung und Wiederbeschaffung unterstützt. Geplant sind unter anderem Diebstahlwarnungen, die Ortung gestohlener Fahrzeuge sowie eine Fernstilllegung. Diese Funktionen greifen ineinander, um Haltern und Herstellern im Fall eines versuchten oder erfolgreichen Diebstahls eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.

Zusätzlich unterstützt Ready Ride Dual-Bluetooth und ist mit Apple CarPlay sowie Android Auto kompatibel. Fahrerinnen und Fahrer können damit ihre gewohnten Navigations-, Kommunikations- und Musik-Apps direkt nutzen eine Funktion, die im Zweiradmarkt bislang kaum zu finden ist. Das System fühlt sich an wie das eigene Smartphone: intuitiv, vertraut und schnell eingerichtet. Gleichzeitig ermöglicht es eine weitgehend freihändige Bedienung und sorgt dafür, dass wichtige Funktionen während der Fahrt sicher und unkompliziert erreichbar bleiben.

"Mit Ready Ride bringen wir unsere führende Konnektivitätsexpertise auf zwei Räder. Eine standardisierte TCU-Basis reduziert die Komplexität und hilft OEMs, schneller auf den Markt zu kommen, Programmkosten zu senken und ihre Plattformen sicher über Regionen und Fahrzeuggenerationen hinweg zu skalieren", erklärt Shahriar Ravari, Director und Business Lead Ready Ride bei HARMAN. "Dank der robusten Hardware im kompakten Format bietet die durchgängige Ready-Ride-Plattform Fahrerinnen und Fahrern vom dichten Stadtverkehr bis zum abgelegenen Alpenpass ein zuverlässiges, sicheres und vernetztes Erlebnis. Gleichzeitig erhalten OEMs einen verlässlichen, reibungsarmen Weg vom ersten Prototyp bis zum weltweiten Roll-out."

"Wir freuen uns, HARMAN Ready Ride mit unseren speziell für die Zweiradindustrie entwickelten Snapdragon Digital Chassis SoCs zu unterstützen", sagt Jeff Arnold, VP GM Auto Telematics Consumer/Connectivity, IE-IOT, bei Qualcomm Technologies, Inc. "Gemeinsam treiben wir die Zukunft der Zweiradmobilität voran und ermöglichen skalierbare, zuverlässige und jederzeit verfügbare Konnektivität, mit der OEMs Fahrerlebnisse der nächsten Generation sicher realisieren können."

Ready Ride live auf dem MVC Barcelona erleben

HARMAN präsentiert Ready Ride sowie neueste Produkte auf dem MWC Barcelona 2026 (Fira Gran Via, Halle 2 Stand #2D51).

Snapdragon und Digital Chassis sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Snapdragon Digital Chassis ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.

ÜBER HARMAN

HARMAN ist ein weltweit führender Anbieter von Lifestyle-Audio- und Automobiltechnologie. Wir schaffen smarte Erlebnisse, die das Leben der Menschen unterwegs auf der Straße, zu Hause, auf der Bühne und überall dazwischen bereichern. Unsere bekannten Audiomarken darunter JBL, Harman Kardon, AKG, Bowers Wilkins, Denon und Marantz bieten Verbrauchern und Audio-/Video-Profis weltweit herausragenden Klang. Mehr als 50 Millionen Fahrzeuge weltweit vertrauen auf die Technologien von HARMAN, um das Fahrerlebnis noch sicherer, intelligenter und intuitiver zu machen. HARMAN ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. und beschäftigt weltweit rund 30.000 Mitarbeiter.

