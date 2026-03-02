Die Angriffe von Israel und den USA auf den Iran schüren Sorgen vor Lieferausfällen im Nahen Osten. Der Ölpreis zieht an ? und damit wächst auch das Risiko steigender Spritpreise in Deutschland. Die militärische Eskalation zwischen Israel, den USA und dem Iran rückt den Ölmarkt schlagartig ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Nach Angaben aus Washington bestätigte US-Präsident Donald Trump den Beginn "großer Kampfhandlungen" im Iran. Israel sprach von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
