Das Bundesumweltministerium hat sich zu Berichten geäußert, wonach die neue Förderung für Elektroautos durch den "Industrial Accelerator Act" der EU gefährdet sei. Das Haus von Umweltminister Carsten Schneider gibt sich gelassen und sieht keine Auswirkungen der kommenden EU-Strategie auf die deutschen Pläne. "Diese Brüsseler Überlegungen haben keine Auswirkungen auf die aktuelle Förderfähigkeit von Elektrofahrzeugen. Das Förderprogramm der Bundesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net