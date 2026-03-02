Föhren (ots) -Kameras hängen überall. Am Bahnhof, im Lager, auf dem Firmengelände, auf der Baustelle. Sie sollen schützen, doch genau da beginnt das Problem: Wer die Technik liefert, kann im Zweifel auch mitsehen. Und wer Updates kontrolliert, kontrolliert das System. Jetzt will Deutschland Huawei aus kritischer Infrastruktur drängen. Die Sorge dahinter: Abhängigkeit, Datenabfluss, Einfluss von außen. Für Betreiber stellt sich damit eine unbequeme Frage: Wie sicher ist die eigene Videoüberwachung wirklich, wenn Hardware, Software und Wartung aus einer Hand kommen, die man nicht kontrollieren kann?"Bei Sicherheitstechnik geht es nicht nur um Bildqualität, sondern um Kontrolle", sagt Carsten Simons, Geschäftsführer der LivEye GmbH. Er hat LivEye zu einem vollintegrierten System mit eigener Leitstelle, eigener Hardwareentwicklung und technologischer Unabhängigkeit aufgebaut, komplett Made in Germany. "Wenn Hersteller, Cloud und Updates außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, wird aus Schutz schnell ein Risiko." Welche einfachen Prüf-Fragen Unternehmen jetzt stellen sollten, erfahren Sie hier.Moderne Kameras sind vollwertige IT-SystemeÜberwachungskameras haben sich technisch stark verändert. Was früher als passives Aufzeichnungsgerät fungierte, ist heute ein vernetzter Computer mit eigener Firmware, Benutzer- und Rechteverwaltung, Web-Interfaces, Remote-Zugängen, Schnittstellen zu anderen Systemen sowie integrierten Analyse- und KI-Funktionen. Moderne Kameras laufen dauerhaft in IP-Netzwerken und sind tief in bestehende IT-Strukturen integriert. Diese Entwicklung macht Kameras zu aktiven Teilnehmern der IT-Infrastruktur - mit allen damit verbundenen Risiken.Gerade diese Vernetzung erhöht die Angriffsfläche erheblich. Kameras verarbeiten kontinuierlich sensible Bild- und Metadaten, sind häufig 24/7 online und kommunizieren mit externen Servern oder Cloud-Diensten. In sicherheitskritischen Kontexten werden sie zunehmend genutzt, um Lagebilder zu erzeugen oder Betriebsabläufe zu analysieren. Sicherheitsforscher dokumentieren immer wieder Fälle unzureichend abgesicherter, öffentlich erreichbarer IP-Kameras. Damit gewinnen diese Systeme eine strategische Bedeutung, die sie im Ernstfall zu attraktiven Zielen für Spionage oder Sabotage macht. In der Praxis erweisen sich schlecht abgesicherte Kamerasysteme daher oft als riskanter als klassische IT-Geräte, weil sie seltener streng gehärtet, segmentiert oder überwacht werden.Wo das eigentliche Sicherheitsrisiko entstehtDas größte Risiko moderner Videoüberwachungssysteme liegt nicht allein in der Herkunft der Hardware, sondern in der Kombination aus intransparenter Software, automatisierten Update-Mechanismen und externer Cloud-Anbindung. Besonders kritisch sind Systeme, die dauerhaft mit fremdverwalteten Netzwerken oder Clouds verbunden sind. In solchen Konstellationen verliert der Betreiber die vollständige Kontrolle über Videodaten, Zugriffsrechte und Softwarezustände.Firmware und Updates spielen dabei eine zentrale Rolle. Untersuchungen aus dem Bereich IT-Security zeigen, dass kritische Schwachstellen in vernetzten Geräten häufig auf fehlerhafte oder veraltete Firmware zurückzuführen sind. Dokumentierte Fälle belegen, dass Überwachungskameras bereits mit vorinstallierter Schadsoftware ausgeliefert wurden oder dass kompromittierte Update-Mechanismen nachträglich Zugriff ermöglichten. Der kritische Punkt ist weniger der einzelne Vorfall als das strukturelle Risiko einer Update-Kette, die für Betreiber weder technisch noch organisatorisch vollständig überprüfbar ist.Internationale Reaktionen und regulatorischer DruckDie wachsende Sensibilität für diese Risiken spiegelt sich in politischen und regulatorischen Maßnahmen wider. In mehreren Ländern wurde der Einsatz bestimmter Videoüberwachungstechnologien bereits stark eingeschränkt oder verboten. In den USA untersagen Bundesgesetze wie Section 889 des National Defense Authorization Act die Beschaffung bestimmter Technologien im staatlichen Umfeld. Ergänzend dazu hat die US-Regulierungsbehörde FCC die Neuzulassung mehrerer Anbieter untersagt, was faktisch einem Marktausschluss gleichkommt.Auch andere Staaten reagieren: In Großbritannien wurden 2022 neue Deployments entsprechender Technik an sensiblen Standorten untersagt, Australien leitete den Austausch von Systemen in Regierungsgebäuden ein, und Kanada ordnete 2025 die vollständige Einstellung des Geschäftsbetriebs eines großen chinesischen Videoüberwachungsanbieters an. Parallel dazu steigt der regulatorische Druck innerhalb der Europäischen Union. Mit NIS2 rücken Lieferketten, Patch-Management und Incident-Prozesse stärker in den Fokus unternehmerischer Verantwortung. Die Umsetzungsfrist endete im Oktober 2024. Hinzu kommen datenschutzrechtliche Anforderungen sowie perspektivisch der EU AI Act, dessen Regelungen für KI-gestützte Videoanalyse schrittweise bis 2026/2027 greifen. Videoüberwachung ist damit nicht mehr nur ein technisches Thema, sondern ein messbarer Compliance- und Haftungsfaktor.Abhängigkeit als unterschätztes RisikoBesonders problematisch wird es, wenn Hardware, Software, Cloud-Dienste und Wartung aus einer Hand stammen, die außerhalb europäischer Rechts- und Kontrollräume operiert. In solchen Fällen erwerben Unternehmen nicht nur Technik, sondern begeben sich zugleich in rechtliche und operative Abhängigkeiten. Der Nachweis DSGVO-konformer Datenverarbeitung, der Umgang mit potenziellen Behördenzugriffen oder die Sicherstellung von Datenhoheit werden erheblich komplexer.Zwar ist ein rechtssicherer Betrieb auch mit außereuropäischen Anbietern theoretisch möglich, setzt jedoch eine strenge Governance voraus: klare Audit- und Transparenzrechte, definierte Update-Freigaben, Kontrolle über Administratorrechte, Datenresidenz, Schlüsselverwaltung und belastbare Exit-Strategien. Fehlen diese Elemente, drohen im Ernstfall nicht nur Bußgelder, sondern auch Betriebsunterbrechungen und erheblicher Reputationsschaden.Prüfsteine für die eigene SicherheitsarchitekturVor diesem Hintergrund gewinnt eine systematische Überprüfung bestehender Videoüberwachungssysteme an Bedeutung. Entscheidend ist dabei weniger die einzelne Komponente als das Zusammenspiel aller Elemente. Externe Zugriffe, versteckte Standardkonten oder offene Ports können ebenso kritisch sein wie fehlende Netzsegmentierung. Unklare Zuständigkeiten für Updates, fehlende Protokollierung von Administratorzugriffen oder eine unreflektierte Nutzung von Cloud- und App-Diensten erhöhen das Risiko zusätzlich.Ebenso relevant sind kontinuierliches Monitoring, saubere Dokumentation und transparente Prozesse. Ohne aktuelle Übersichten über Firmware-Stände, Log-Auswertungen oder klare Datenschutzkonzepte bleibt unklar, ob das System tatsächlich unter Kontrolle ist. Videoüberwachung entfaltet ihre Schutzwirkung nur dann, wenn sie technisch, organisatorisch und rechtlich sauber eingebettet ist.Souveränität als strategisches ZielDie aktuelle Debatte um Huawei ist damit weniger ein Einzelfall als ein Symptom eines größeren Problems. Videoüberwachung berührt heute Fragen digitaler Souveränität, unternehmerischer Verantwortung und geopolitischer Abhängigkeiten. Wer Sicherheitssysteme betreibt, muss sich nicht nur mit Bildqualität und Abdeckung beschäftigen, sondern mit Kontrolle, Transparenz und langfristiger Beherrschbarkeit.Sicher ist nicht das System mit den meisten Funktionen, sondern dasjenige, dessen Architektur, Datenflüsse und Weiterentwicklung vollständig nachvollziehbar sind. Erst wenn diese Kontrolle gewährleistet ist, erfüllt Videoüberwachung ihren ursprünglichen Zweck - Schutz zu bieten, statt selbst zum Risiko zu werden.Über LivEyeDie LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.000 Systemen und rund 140 Mitarbeitenden zählt LivEye zu den führenden Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa.