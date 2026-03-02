Der Wafer-Hersteller Siltronic hat 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Rückgang beim Umsatz um rd. 5 % auf 1.347 Mio. Euro und beim EBITDA um fast 13 % auf 317 Mio. Euro erlitten. Für 2026 werden weitere Rückgänge erwartet. Die Aktie zeigt sich unbeeindruckt und klettert Richtung Hoch aus dem Jahr 2025. Dabei sieht es zumindest für 2026 nicht so rosig aus. Der Umsatz soll nochmals im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückfallen und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
