EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HUGO BOSS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HUGO BOSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUGO BOSS AG
|Holy-Allee 3
|72555 Metzingen
|Deutschland
|Internet:
|www.hugoboss.com
