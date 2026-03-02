APA ots news: "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" termingerecht zu 100% rückgeführt

Wien (APA-ots) - - "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" mit 6,7 Millionen Euro

platziertem Volumen im Februar 2026 termingerecht rückgeführt

- Seit 2021 hat IFA gesamt 52,8 Millionen Euro Anleihevolumen rückgeführt



- Aktuell ermöglicht IFA ein Investment in die §10 EStG Gewinnfreibetrags-berechtigte "IFA AG 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026- 2031 (2032)"



- Eine Investition in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden



IFA AG beweist erneut Verlässlichkeit für Investor:innen: Die "IFA AG 3,75% Unternehmensanleihe 2021-2026" (AT0000A2S7K6) wurde am 28. Februar 2026 termingerecht zu 100% rückgeführt. Mit insgesamt 6.705.000 Euro haben sich Anleger:innen an diesem kurz- bis mittelfristigen Investment beteiligt und von einer Fixverzinsung von 3,75% sowie laufenden Ausschüttungen profitiert. Seit 2021 hat IFA bereits 52,8 Millionen Euro Anleihevolumen termingerecht rückgeführt.

Zwtl.: Aktuelle Anleihe mit Gewinnfreibetrag §10 EStG 2026

Derzeit ermöglicht IFA das mittelfristige Investment "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)", ISIN AT0000A3RR28. Die mit dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ 49) zertifizierte Anleihe dient der Schaffung von umweltfreundlichen Immobilien und leistbarem Wohnraum in Österreich. Die Anleihe bietet Investor:innen eine 6% p.a. Fix-Verzinsung und ist bereits ab 10.000 Euro zeichenbar, mit Laufzeit bis 28.02.2031 und der Möglichkeit der einseitigen Verlängerung dieser Laufzeit durch die Emittentin bis 29.02.2032.



Zinszahlungen erfolgen halbjährlich im Nachhinein, die Rückzahlung zu 100% am Laufzeitende; zudem fällt kein Agio an. Abhängig von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen und vorbehaltlich künftiger Änderungen berechtigt die Anleihe bei Zeichnung bis einschließlich 15. Dezember 2026 zur Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags §10 EStG, wodurch die Rendite zusätzlich steuerlich optimiert werden kann. Zudem kann die Anleihe zur Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen §14 EStG herangezogen werden. *Eine Investition in Schuldverschreibungen ist dennoch mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.



Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ifa.at bzw. www.ifainvest.at



Über IFA



Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive Prime Investments und Anleihen.



Wichtige Hinweise



*Für weitere Informationen zu Gewinnfreibetrag und

Pensionsrückstellung sowie ob tatsächlich ein Anspruch besteht, kontaktieren Sie bitte Ihre Steuerberatung . Für die Geltendmachung von Gewinnfreibetrag und Pensionsrückstellung sind

Anleihegläubiger:innen selbst verantwortlich und übernimmt die Emittentin dafür keine Gewähr. Diese Information dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar und ersetzt keine Anlageberatung. Der Kauf oder die Zeichnung der IFA AG Nachhaltigkeitsanleihe erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der FMA am 20. Februar 2026 gebilligten Prospekts, welches bei IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, Grillparzerstr. 18-20, 4020 Linz erhältlich und unter

https://www.ifainvest.at/upload/images/projekte/68/Anleiheprospekt.p- df veröffentlicht wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Trotz Zertifizierung (UZ 49) gibt die Emittentin keine Zusicherung dafür ab, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse aus der Anleihe für nachhaltige Zwecke ganz oder teilweise die Erwartungen oder Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger

Anleihegläubiger:innen hinsichtlich (zukünftiger) Anlagekriterien oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen erfüllt. Weitere Informationen zu den Risiken, wie dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals und den Risiken im Zusammenhang mit Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist (z.B. "grüne" oder "nachhaltige" Anleihen), finden Sie unter Punkt B (Risikofaktoren) des Prospekts. Es wird empfohlen, das Prospekt zu lesen, bevor eine

Anlageentscheidung für den Erwerb der Wertpapiere getroffen wird, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung vollends zu verstehen. Das Prospekt enthält detaillierte Informationen zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten. Soweit die IFA Invest GmbH Anträge in Bezug auf Finanzinstrumente annimmt und übermittelt, wird sie als vertraglich gebundener Vermittler und somit als Erfüllungsgehilfe auf Rechnung und unter Haftung der Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1/E520, 1010 Wien tätig. Vertragspartner des Kunden bezüglich der

Wertpapierdienstleistung wird in diesem Fall ausschließlich die Omicron Investment Management GmbH. Stand Februar 2026

Rückfragehinweis:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

E-Mail: k.sladko@ifa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/11833/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0029 2026-03-02/09:00

