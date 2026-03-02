Original-Research: Woltank Group AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Woltank Group AG
Coverage wird eingestellt
Mit dem heutigen Tag stellen wir die Coverage der Wolftank Group AG ein.
