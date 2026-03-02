Berlin (ots) -Der Berliner CDU-Innenexperte Burkard Dregger hat verteidigt, dass der Görlitzer Park im Stadtteil Kreuzberg jetzt nachts geschlossen wird.Dregger sagte am Montag im rbb24 Inforadio, der Park sei seit langem ein Drogenumschlagplatz. Es sei Aufgabe der Politik, die Rauschgiftkriminalität zu bekämpfen. Der CDU-Politiker räumte ein, dass sich der Drogenhandel möglicherweise in umliegende Straßen verlagert. Auch dagegen werde man vorgehen."Wir werden den Dealern keine Ruhe lassen", so Dregger. "Es ist ja das Ziel, dass die Menschen diesen Park wieder unbeschwert nutzen können und nicht in einem kriminalitätsbelasteten Hotspot unterwegs sein müssen. Unsere Aufgabe ist es, das zu flankieren - mit polizeilichen Gefahrenabwehrmaßnahmen, um auch die umgebenden Kieze zu schützen vor dem Drogenhandel."Seit Sonntag wird der Görlitzer Park zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr früh geschlossen. Ein privater Wachdienst kontrolliert, dass in der Zeit niemand hineinkommt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6226442