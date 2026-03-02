© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMONDie Aktien von Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern brechen am Montag aufgrund des Iran-Kriegs ein.Chaos an den Flughäfen: Da mehrere Lufträume im Nahen Osten gesperrt sind, ist der Flugeverkehr eingebrochen. Gerade die Vereinigten Arabischen Emirate sind Drehkreuz für Flüge aus Asien und Australien. Viele der zentralen Korridore über dem Mittleren Osten, vor allem über den Golfstaaten und den Anrainerstaaten an Iran und Israel, sind derzeit geschlossen. Mehr als 3.400 Flüge wurden laut Flightradar24 gestrichen. Laut dpa sind derzeit rund 30.000 Reisende deutscher Veranstalter derzeit betroffen - sie sitzen in der Region fest oder haben Anschlussflüge gebucht, die nicht starten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE