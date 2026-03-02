© Foto: Artur Widak - NurPhotoEin Wochenende voller Gewalt im Nahen Osten ließ Bitcoin tief abrutschen. Käufer kamen zurück - doch Analysten sehen weiter hohe Risiken, weil geopolitische Trigger sofort durchschlagen.Bitcoin ist schwach in die neue Woche gestartet und notierte am Montagmorgen erneut unter 66.000 US-Dollar. Der Markt arbeitet noch immer die Eskalation im Nahen Osten auf, nachdem die USA und Israel den Iran angegriffen hatten und Teheran mit Angriffen auf Ziele in mehreren Golfstaaten reagierte. Der Kurs war am Samstag zunächst auf rund 63.000 US-Dollar abgestürzt, sprang im Zuge von Gerüchten über den Tod des iranischen Oberhaupts Ali Chamenei jedoch wieder über 68.000 US-Dollar. Diese extreme …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE