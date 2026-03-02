Der US-Versicherungsmakler Gallagher stärkt seine Präsenz in Deutschland durch die Übernahme der KROSE GmbH & Co KG. mit Sitz in Bremen. Der 1920 gegründete Spezialmakler KROSE bietet gewerbliche Versicherungslösungen und Rückversicherung für Großkunden in ganz Deutschland. Der US-Makler Gallagher hat das in Bremen ansässige Vermittlerunternehmen KROSE GmbH & Co KG gekauft. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Der 1920 gegründete Spezialmakler KROSE betreut internationale Großkunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact