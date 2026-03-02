Düsseldorf (ots) -Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland baut zu Anfang März 2026 ihre Expertise in Audit & Assurance sowie in Advisory weiter aus.Christian Roos und Tobias Roth wechseln von Baker Tilly zu Grant ThorntonChristian Roos ist Wirtschaftsprüfer mit 27 Jahren Berufserfahrung in der Prüfung und Beratung von internationalen Konzernen mit einem starken Mittelstandsfokus. Er bringt umfassende Expertise im Bereich der Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach handelsrechtlichen und internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen, v.a. in den Branchen Anlagen- und Maschinenbau, Energy, Software und IT-Consulting sowie Real Estate mit, und kommt von Baker Tilly, wo er zuletzt als Mitglied des A&A Committees sowie als Niederlassungsleiter Frankfurt am Main fungierte. Seine berufliche Laufbahn startete Christian Roos bei Arthur Andersen / EY.Tobias Roth ist Wirtschaftsprüfer mit 25 Jahren Berufserfahrung in der Prüfung und Beratung von nationalen und internationalen Gesellschaften. Neben der klassischen Prüfung ist Tobias Roth Beratungsexperte im Bereich der International Financial Reporting Standards (IFRS). Auch er blickt auf Stationen u.a. bei zuletzt Baker Tilly und Arthur Andersen / EY zurück; zwischenzeitlich war Tobias Roth mehrere Jahre in eigener Praxis tätig."Der Gewinn dieser beiden renommierten Partner ist Teil unserer regionalen Expansion am Standort Rhein/Main (Frankfurt/Wiesbaden) sowie des gezielten strategischen Ausbaus unserer fachlichen sowie branchenspezifischen Expertise. Wir bleiben im Corporate Audit mittelstandsorientiert und erweitern gleichzeitig unsere Kapitalmarktfähigkeiten", sagt Maximilian Meyer zu Schwabedissen, Partner und Sprecher des Geschäftsbereichs Audit & Assurance bei Grant Thornton in Deutschland. "Wir haben ambitionierte Pläne für den Standort und den Ausbau unseres Audit-Bereichs und freuen uns, dass wir Christian und Tobias dafür gewinnen konnten."Partnergewinn im Bereich Advisory: Stefanie Mattes und James MurphyStefanie Mattes ist Volljuristin mit Executive MBA und mehr als 15 Jahren Erfahrung in internationalen M&A-Projekten. Sie bringt umfassende Expertise bei der Betreuung von Carve-Outs und Post-Merger-Integrationen mit Schwerpunkt auf die Branchen Maschinenbau, Energie, Mobilität, Technology/Media/Telecomms (TMT) und Informationstechnologie mit. Stationen ihrer Laufbahn waren Siemens, Atos und Unify; zudem fungiert sie bei der Chemistree GmbH als Beirätin.James Murphy ist Chartered Accountant / Wirtschaftsprüfer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Transaction Services. Stationen seiner Karriere waren, neben zuletzt als Partner im Bereich Transaction & Valuation Services bei Rödl, die Big-Four-Gesellschaften Deloitte und KPMG. Mit seiner fachlichen Expertise berät er unterschiedlichste Unternehmen sowie Private Equity Kunden bei Transaktionen mit Schwerpunkt auf die Branchen Automobilindustrie, Handel, Konsumgüterindustrie sowie im Bereich Software und TMT."Unser interdisziplinäres Team im Bereich Deal Advisory begleitet nationale und internationale Kunden bei der Realisierung von Transaktionen. Wir unterstützen Unternehmen zu jeder Zeit dabei, neben ihren aktuellen wirtschaftlichen Potentialen auch langfristige strategische Entscheidungen im Blick zu behalten", sagt Harald Weiß, Partner und Sprecher der Geschäftsbereichsleitung Advisory bei Grant Thornton in Deutschland. "Wir freuen uns daher sehr, dass Stefanie und James sowohl unser Team als auch den Standort München verstärken werden und wir unsere Kunden bei der Transformation ihrer Geschäftsmodelle, der Sicherstellung langfristiger Wertschöpfung sowie dem Digitalisierungsausbau noch intensiver unterstützen können."Über Grant Thornton in DeutschlandDie Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in über 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen: www.grantthornton.dePressekontakt:Kommunikation Grant Thornton in Deutschland+49 211 9524 8695kommunikation@de.gt.comOriginal-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/6226445