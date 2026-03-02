Das Blue SDK von OpenSynergy, der branchenführende unabhängige Bluetooth-Stack, wird mittlerweile in über 400 Millionen Fahrzeugen eingesetzt.

OpenSynergy ist begeistert und sehr stolz darauf, bekannt geben zu können, dass Blue SDK nun in weltweit schätzungsweise mehr als 400 Millionen Autos integriert ist und von praktisch allen großen OEMs in einer Vielzahl von Fahrzeugen, Segmenten und Märkten eingesetzt wird, wodurch eine umfassende und konsistente Interoperabilität zwischen vielen Generationen von Smartphones und Autos gewährleistet ist.

"Dies ist ein unglaublicher Meilenstein für OpenSynergy, aber auch ein Beweis für die Allgegenwärtigkeit des Bluetooth-Standards in unserem täglichen Leben und den Erfolg des gesamten Bluetooth-Ökosystems unter der Führung der Bluetooth SIG", kommentiert Kathleen Ende, CEO von OpenSynergy. "Blue SDK ist heute ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Plug-and-Play-Erlebnisses im Automobilcockpit und trägt dazu bei, dass Millionen von Fahrern dank Freisprechanrufen und Streaming ihrer Lieblingsmedien von ihren Handys aus sicherer und angenehmer reisen können."

Der Bluetooth-Standard hat seit dem ursprünglichen Konzept, das vor mehr als 25 Jahren von der Bluetooth Special Interest Group (SIG) entworfen wurde, einen langen Weg zurückgelegt und dazu beigetragen, dass die Mobilfunk- und Automobilindustrie organisch zusammenwachsen konnten, obwohl sie sich in sehr unterschiedlichem Tempo bewegten. Die Automobilindustrie hat sich aufgrund seiner hohen Flexibilität und Ausgereiftheit für Blue SDK entschieden, da es Tier-1-Zulieferern und OEMs hilft, die Bluetooth-Entwicklung für komplexe Interoperabilitätsanforderungen zu vereinfachen und von seinen qualifizierten Komponenten zu profitieren, um die Standardkonformität und einen schnellen und reibungslosen Qualifizierungsprozess zu gewährleisten. Diese großartige Leistung ist ein Beweis für die Langlebigkeit und Qualität der Lösung, die OpenSynergy SDKs und sein Expertenteam dem Markt bieten, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in den Bereichen Industrie, IoT, Medizin und Konsumgüter, wo Blue SDK in mehr als 1 Milliarde Geräten integriert wurde.

Als langjähriges Mitglied der Bluetooth SIG wird OpenSynergy weiterhin Innovationen vorantreiben und neue Anwendungsfälle in der Automobilindustrie unterstützen. Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag dazu, dass Fahrzeuge, einschließlich Zweiräder, die Nachfrage nach Mehrfachverbindungen (zu mehreren Telefonen) steigern, Audio mit Auracast übertragen und die Sicherheit durch die Einführung von Bluetooth Channel Sounding verbessern können, das bereits als Teil der neuesten SDK-Versionen von OpenSynergy verfügbar ist.

Über OpenSynergy

OpenSynergy verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung eingebetteter Software. Unsere Blue SDK-Produkte bieten die neuesten Bluetooth -Technologiefunktionen, darunter Channel Sounding und Auracast, und ermöglichen vielfältige drahtlose Anwendungen sowie die freie Wahl des Bluetooth-Funkmoduls, das den Anforderungen, dem Preis und der Markteinführungszeit am besten entspricht. Wir stehen für Konnektivität, die technologie-, plattform- und marktübergreifend funktioniert. Unsere Software basiert auf Standards, fundiertem Fachwissen und langfristiger Zuverlässigkeit. Durch die Ermöglichung von Interoperabilität in großem Maßstab helfen wir unseren Partnern, komplexe Systeme in stabile, produktionsreife Produkte zu integrieren.

