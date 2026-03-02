New Orleans, USA (ots) -New Orleans eröffnet vom 27. Mai bis 1. Juni 2026 als erste Stadt landesweit die Veranstaltungsreihe Sail 250. Das internationale Flottenereignis ist Teil der landesweiten America 250-Feierlichkeiten, mit der die Vereinigten Staaten im Jahr 2026 ihren 250. Jahrestag begehen.Für sechs Tage wird das Ufer des Mississippi zwischen Crescent City Connection Bridge und Poland Avenue Wharf zur Kulisse für Großsegler, Einheiten der US-Navy und internationale Marineschiffe. Gastgeber sind New Orleans & Company und der Port of New Orleans. Nach dem Auftakt in Louisiana folgen weitere Sail 250-Veranstaltungen in Norfolk, Baltimore, New York City und Boston.Zu den teilnehmenden Schiffen zählt die USCG Eagle, das einzige aktive Rahsegelschiff im Dienst der US-Regierung. Ergänzt wird die Flotte durch moderne Marineschiffe aus den USA sowie aus Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Argentinien, Chile, Ecuador, Peru, Kolumbien und Uruguay. Kostenlose Decksführungen werden täglich von 10.00 bis 17.00 Uhr angeboten."New Orleans ist zutiefst geehrt, Sail 250 als bedeutenden Bestandteil der nationalen America 250-Feierlichkeiten zu eröffnen", erklärt Walter Leger III, President und CEO von New Orleans & Company. "Als eine der großen kulturellen Kreuzungen der Welt und Heimat des Port of New Orleans, einem zentralen Tor zwischen globalem Handel und dem amerikanischen Binnenland, steht unsere Stadt seit jeher an der Schnittstelle von Nationen, Ideen und maritimer Wirtschaft. Es gibt keinen passenderen Ort, um diese nationale Würdigung zu beginnen. Wir laden Besucher aus nah und fern ein, unsere außergewöhnliche Kultur zu erleben und zugleich Amerikas maritime Tradition zu feiern."Im Mittelpunkt des Programms stehen die Parade of Sail zur Ankunft der Schiffe am 27. und 28. Mai, ein Feuerwerk entlang des Flussufers am 30. Mai sowie die feierliche Blessing-of-the-Fleet-Zeremonie am 1. Juni. Ergänzt wird das Programm durch weitere Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet. Auch zentrale Kulturinstitutionen beteiligen sich mit begleitenden Formaten, darunter das National WWII Museum, The Historic New Orleans Collection, der City Park und das Audubon Nature Institute.Weitere Informationen zu Schiffspositionen, Tourzeiten und Programmpunkten online unterwww.sail250neworleans.com www.neworleans.comÜber New OrleansEinladend, multikulturell, geschichtsträchtig, überaus charmant und einzigartig - all das und noch viel mehr ist New Orleans, die Metropole am Mississippi. Die größte Stadt Louisianas, auch "Crescent City" oder "The Big Easy" genannt, ist bekannt für ihre historische Altstadt, das "French Quarter", die imposanten Villen im "Garden District", die Architektur aus der spanischen und französischen Kolonialzeit und die lokale kreolische und Cajun-Küche. Die Stadt gilt als "Wiege des Jazz" und in ihren legendären Musikclubs traten Ausnahmekünstler wie Louis Armstrong oder Fats Domino auf. Darüber hinaus prägen multikulturelle Traditionen wie Second Lines oder der berühmte Karneval "Mardi Gras" den Charakter der feierfreudigen Stadt, die jährlich über 19 Millionen Besucher aus aller Welt in ihren Bann zieht.Pressekontakt:Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten an:Fremdenverkehrsbüro New Orleans & Louisianac/o Wiechmann Tourism Service GmbHBornheimer Landwehr 3360385 Frankfurt am MainTelefon: +49 (0) 69 25538 210 | Fax: +49 (0) 69 25538 100E-Mail: presse@wiechmann.deWeb: www.neworleans.com und www.neworleans.deFacebook: facebook.com/visitneworleansde | Instagram: Instagram.com/visitneworleansdeOriginal-Content von: Louisiana Office of Tourism, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175001/6226461