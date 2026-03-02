München (ots) -- Umbau der Indigo Star bringt Carmen und Robert zur Verzweiflung- Shania und Davina schlagen beim Luxusmöbel-Shopping zu- Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 2. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Baustellen-Alarm in Dubai, Undercover-Action in Monaco: Während Carmen und Robert im Yacht-Umbauchaos versinken, wagen Davina und Shania eine riskante Überraschungsmission in Monaco. Die beiden Töchter setzen alles auf eine geheime Renovierung der elterlichen Wohnung. Im Luxusmöbelhaus schlagen sie ordentlich zu. Doch kurz vor Roberts und Carmens Ankunft wird der Umbau nochmal zur Last-Minute-Aktion. Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 2. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In Dubai spitzt sich das Drama um die Indigo Star weiter zu. Nach sieben Monaten Umbau der Luxusyacht gleicht die Baustelle noch immer einem Mahnmal für Pfusch. "Es läuft beschissen", stellt Carmen frustriert fest. Die Nerven liegen blank, die Geduld ist aufgebraucht. Während die Eltern zunehmend die Kontrolle über ihr Millionenprojekt verlieren, schmieden Davina und Shania in Monaco einen eigenen Plan.In einer Undercover-Aktion wollen sie die Wohnung ihrer Eltern komplett renovieren - als Überraschung. Dafür wird in einem Südtiroler Luxusmöbelhaus aus dem Vollen geschöpft: viel Glanz, viel Glamour, wenig Zurückhaltung. Selbst die teuersten Toiletten werden getestet und gekauft. Doch zurück in Monaco wird aus Shopping-Euphorie handfeste Baustellenrealität: "So ein Mist! Warum mache ich auch die Männerarbeit? Frauen sind zum Kinderkriegen da, Männer, um zu arbeiten!", schimpft Davina.Weniger als 72 Stunden bleiben bis zur Rückkehr der Eltern nach Monaco. Steckdosen sind falsch platziert, Anschlüsse liegen gefährlich nah an Wasserleitungen - die Uhr tickt, der Druck steigt. Während alle schnellstmöglich arbeiten, wächst die Sorge, dass die Überraschung zum nächsten Bau-Desaster wird. Halten Davina und Shania dem Stress stand? Und wie reagieren die Eltern auf den Renovierungs-Wahnsinn?Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 2. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fdie-geissens-eine-schrecklich-glamouroese-familie&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7Ccfecda542dc34df080a908de6fc16f5d%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639071073768924536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3TP8PSLl0NtQ5Hf6Bmv7RNrt290FWrBKfC06pDHqS%2Bc%3D&reserved=0)Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6226458