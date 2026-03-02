Die Stimmung am Kryptomarkt ist aktuell gedrückt. Doch die Analysten der US-Großbank JPMorgan rund um Nikolaos Panigirtzoglou blicken optimistisch auf die kommenden Monate. Der Grund: Das neue US-Gesetz zur Marktstruktur könnte bis zur Jahresmitte verabschiedet werden. Dieses Regelwerk hat das Potenzial, in der zweiten Jahreshälfte als massiver Kurstreiber zu fungieren.Das Gesetzespaket, oft als CLARITY Act bezeichnet, soll endlich einen klaren regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
