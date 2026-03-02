© Foto: OpenAIVersicherer kündigen ihre Kriegsrisikodeckung für Schiffe: Ab dem 5. März werden iranische Gewässer und der Golf für Öltanker zum großen Risiko.Einige Schiffsversicherer kündigen ihre Kriegsrisikodeckung für Schiffe, wie sie am Sonntag bekannt gaben. Grund hierfür ist der Konflikt im Iran und am Golf. Bei den Schiffsversicherern handelt es sich um die Unternehmen Gard, Skuld, NorthStandard, der London P&I Club und American Club, wie Reuters am Montag berichtet. Die genannten Unternehmen gaben am Sonntag auf ihren jeweiligen Websites bekannt, dass ihre Kündigungen ab dem 5. März wirksam werden. Der Versicherungsschutz ist demnach bei Kriegsrisiken in iranischen Gewässern sowie im Golf und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE