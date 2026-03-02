

02.03.2026

TECHNO Gesellschafterkreis wächst weiter - immer mehr Autohäuser schätzen Stärke im Verbund

Lösungen, Produkte und Networking bieten Autohandel neue Potentiale, Mehrwert und Wachstumschancen Hamburg, 2. März 2026Mit vier neuen Gesellschaftern startet TECHNO - DIE AUTOHAUS- KOOPERATION ins Jahr 2026 und setzt damit den bundesweiten Wachstumskurs der letzten Jahre konsequent fort. Mit der in Gütersloh ansässigen Mense Autohausgruppe, der F/G/M Mettchen Müller GmbH aus Fürstenwalde, der Koch Gruppe Automobile AG aus Berlin und der hessischen Autohausgruppe NIX GmbH wächst das bundesweite TECHNO-Gesellschafternetz auf nunmehr rund 155 Gesellschafter an. Alle TECHNO-Neugesellschafter sind sich einig, dass TECHNO als wirtschaftliche Interessengemeinschaft von Autohäusern überzeugende Argumente und eine enorme Schlagkraft bietet, die allen Gesellschaftern, Lieferanten und Dienstleistern zugutekommt und klare Vorteile für das eigene Geschäft verschafft, um gerade im wichtigen Kernmarkt Deutschland den dynamischen Anforderungen und steigenden Bedürfnissen des Automobilhandels gerecht zu werden. TECHNO-Geschäftsführer Georg Wallus begrüßte den strategischen Entschluss der vier Neugesellschafter und hob die Win-win- Situation für alle Beteiligten hervor: "Um die immer komplexer werdenden Herausforderungen im Autohausalltag erfolgreich zu meistern, liegt unser klarer Fokus verstärkt darauf, zusammen zu wachsen und gemeinsam mehr zu bewegen. Im hart umkämpften Wettbewerb vereint TECHNO - DIE AUTOHAUS-KOOPERATION all das, was im Autohaus unmittelbar zusammengehört: Expertise und Unternehmertum, Angebot und Nachfrage, Praxis und Theorie, Konzept und Umsetzung, Prozesse und Optimierungsmöglichkeiten. Allen TECHNO- Gesellschaftern bieten sich so auch 2026 große Potenziale und vielfältige Perspektiven." Zudem unterstrich Georg Wallus: "TECHNO legt stets großen Wert auf neue Gesellschafter, die aufgrund der sich laufend veränderten Herausforderungen im Markt den Weg zur Techno suchen und die gemeinsamen Möglichkeiten nutzen wollen und werden. Immer ist es unser Ziel, dass jeder Gesellschafter bedarfsgerecht und gebündelt auf ein breit aufgestelltes Leistungsportfolio zurückgreifen, perfekte Synergien nutzen und damit jedem Marktdruck standhalten kann." Damit dies so bleibe, werde permanent das Profil von Deutschlands größter Autohaus-Kooperation geschärft und das Leistungsspektrum sukzessive erweitert. Als zentrale Plattform für Kommunikation, Wertschöpfung und Vermittlung schafft TECHNO - DIE AUTOHAUSKOOPERATION seit Jahren genügend Anlässe, um gemeinsame Interessen und branchenrelevante Insights gezielt zu bündeln. Des Weiteren überzeugt das TECHNO-Gesamtpaket durchweg mit praxisnahen und branchenspezifischen Lösungen, schlanken Einkaufsprozessen, hervorragenden Einkaufskonditionen sowie unterstützenden Produkt- und Dienstleistungsbereichen. Gründe genug, warum zum Jahresende 2025 vier Neugesellschafter dem TECHNO-Gesellschafterkreis beitraten. So zählt das Motto "Kräfte bündeln und Synergien nutzen" auch für die Autohaus Mense GmbH mit Hauptsitz in Gütersloh seit dem 1. Oktober 2025 zur obersten Maxime. Als Mehrmarkenvertrieb gilt die 1964 gegründete Mense GmbH heute unter Führung von Matthias Mense im ostwestfälischen Raum beim Verkauf und Service der Marken und Modelle von Audi, Volkswagen und VW-Nutzfahrzeuge sowie als Servicepartner der Marken S?koda, Seat und Cupra als die feste und verlässliche Größe. über 350 Mitarbeitende richten sich mit einem breiten Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen, Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie Campingzubehör an Privat- und Großkunden. Auch TECHNO-Neugesellschafter F/G/M Mettchen Müller GmbH ist sich sicher, zukünftig Geschäftschancen noch besser umsetzen zu können, die weit über die Vorteile einer reinen Einkaufsgesellschaft hinausgehen. Als autorisierter Mercedes-Benz-Vertragspartner für Verkauf und Service sowie Smart-Servicepartner in Süd- und Ostbrandenburg und Berlin, mit Standorten in Fürstenwalde, Erkner, Luckenwalde, Frankfurt/Oder, Henningsdorf, Oranienburg, Prenzlau und Berlin sowie einem Vertriebscenter in Königs Wusterhausen ist F/G/M Mettchen Müller eine der größten Mercedes-Benz-Vertretungen im Osten Deutschlands und beschäftigt zurzeit 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Service, Fuhrpark, Vermietung, Disposition, Marketing und kaufmännische Abteilung. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Autohäuser im Verbund sowie die deutlichen Wettbewerbsvorteile für alle Partner, aber auch Lieferanten war auch für die in Hessen ansässige Autohausgruppe NIX GmbH ausschlaggebend, als neuer Gesellschafter im November beizutreten. Die Geschäftsführung unter Alexander Nix schätzt TECHNO als starken, strategischen und erfolgreichen Partner und steht damit zukünftig auch von der Rhön über den Taunus bis hin zur Bergstraße für mehr Wertschöpfung, Kompetenz und Wirtschaftlichkeit. Gegründet vor über 50 Jahren, vertritt die NIX-Autohausgruppe heute mit 300 Mitarbeitenden in neun Autohäusern an sechs Standorten die Marken Toyota, Lexus und VW-Nutzfahrzeuge - mit der Zentrale in Wächtersbach, den Toyota-Autohäusern in Wächtersbach, Offenbach, Frankfurt, Fulda/Petersberg, Darmstadt und Eschborn, den Lexus-Foren in Frankfurt und Darmstadt, dem Lexus Service Point in Fulda sowie dem Volkswagen-Nutzfahrzeug-Zentrum in Wächtersbach. Von der TECHNO-Expertise ist seit Anfang November 2025 auch die Koch Automobile AG, eine der letzten eignergeführten Automobilhandelsgruppen in Berlin, überzeugt. Das 1993 ursprünglich als Autohandelsunternehmen für Mazda in der Marzahner Chaussee gegründete Unternehmen besticht heute mit 15 Marken als Mehrmarken-Vertragshändlers mit einer breiten Angebotspalette und vielfältigen Servicebereichen in jedem Pkw-Segment. Zur Hausmarke Mazda kamen die Marken Volvo, S?koda, Seat, Cupra, LYNK & CO, Polestar, Volkswagen Service, Subaru und MG hinzu. Seit November 2007 wird die Geschichte der Unternehmensgruppe Koch in neuer Form an nunmehr acht Standorten in Berlin und Brandenburg erfolgreich fortgeschrieben, mit rund 500 Mitarbeitenden in insgesamt 24 Filialen an 10 Standorten in Berlin und Brandenburg. *** Informationen für Redakteure ------------------------------------------------------------- TECHNO-EINKAUF GmbH Die TECHNO-EINKAUF GmbH mit Standort Hamburg hat sich seit 1968 von einem reinen Einkaufsverbund zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt. Die TECHNO-Gesellschafter realisieren im automobilen Markt bundesweit einen jährlichen Außenumsatz von mehr als 42 Milliarden Euro mit rund 2.400 Autohäusern in über 600 Städten und Gemeinden. Mittlerweile vertreten TECHNO-Gesellschafter bundesweit rund 40 Marken - darunter sind mehr als die Hälfte der Top 100 markengebundenen Autohäuser in Deutschland. Mit einem Konzept, das das Produktmanagement im automobilen Bereich mit einem Dienstleistungsangebot verknüpft, ist TECHNO als Unternehmen heute einzigartig auf dem deutschen Markt und kümmert sich mit seinen kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern um die Wünsche und Bedürfnisse der Gesellschafter. Neben dem Kerngeschäft im Produktportfolio-Management hat TECHNO in den letzten Jahren die Leistungsfelder Online-Systeme, Konzeptentwicklung, Marketingservices, Versicherungs- und Finanzservices sowie Schadenmanagement und Consulting Solutions weiter ausgebaut. über eine Million Artikel aus den Bereichen Zubehör, Verschleiß- und Ersatzteile sowie Dienstleistungen von über 270 Lieferantenpartnern befinden sich aktuell im Programm. ***

