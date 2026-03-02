Berlin (ots) -Wie funktioniert unser Körper und wie hilft uns moderne Technik, gesund zu bleiben? Bei der Aktion MINTmachtage 2026 dreht sich alles um die menschliche Gesundheit und zukunftsweisende Innovationen der Medizin. Unter dem Motto "Sag mal Aaah! Gesund in die Zukunft" entdecken Kinder im Kita- und Grundschulalter, wie sie ihren Körper schützen können und wie moderne Technologien zur Gesundheit beitragen. Bildungsministerin Karin Prien und Forschungsministerin Dorothee Bär unterstützen die bundesweite Mitmachaktion und rufen Kitas, Horte und Grundschulen zur Teilnahme auf. Pädagoginnen und Pädagogen können ab sofort das kostenlose Aktionsmaterial unter www.mintmachtage.de bestellen.Wie schützt sich unser Körper selbst? Was tut uns gut - und was macht uns krank? Und wie kann moderne Technik dabei helfen, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Aktion MINTmachtage 2026 und knüpft damit an das aktuelle Wissenschaftsjahr "Medizin der Zukunft" an. An der Aktion der Stiftung Kinder forschen können sich bundesweit alle Kitas, Horte und Grundschulen beteiligen.Für die pädagogische Arbeit stellt die Stiftung umfangreiches, altersgerechtes Aktionsmaterial zur Verfügung. Das Material umfasst eine Sonderausgabe des Magazins "Forscht mit!" sowie ein Wimmelposter, das mithilfe von Augmented-Reality-Elementen einen digitalen Blick in den menschlichen Körper ermöglicht. Außerdem können sich die Kinder auf sechs Aktionskarten mit kleinen Forschungsaufgaben sowie einen Stickerbogen freuen."Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen die Welt um sich herum begreifen. Bei den MINTmachtagen können die Jüngsten MINT-Bildung über Gesundheit und den Körper spielerisch erleben. Mein besonderer Dank gilt den Pädagoginnen und Pädagogen, die mit ihrem engagierten Einsatz ein Zeichen für gute frühe MINT-Bildung setzen", sagt Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und Schirmherrin der Stiftung Kinder forschen."Ein wertvoller Bestandteil des Wissenschaftsjahres ist die Aktion MINTmachtage. Die Kinder erleben im Rahmen der Aktion spielerisch, wie Gesundheit funktioniert und wie medizinische Innovationen Krankheiten vorbeugen. Denn wer schon früh lernt, den eigenen Körper zu verstehen und auf sich zu achten, entwickelt gute Gewohnheiten für das ganze Leben", sagt Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt.Mit dem Online-Kurs "Von Kopf bis Fuß - den eigenen Körper entdecken" (https://campus.stiftung-kinder-forschen.de/course/view.php?id=715&_gl=1*tkxwux*_gcl_au*MzU4MTMyNjQ3LjE3NjUxODEzNTU.) können sich die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte auf die MINTmachtage vorbereiten: Der Höhepunkt ist der zentrale Aktionstag am 16. Juni 2026. Kitas, Horte und Grundschulen sind eingeladen, in Form eines Forschungsfestes, Projektwochen oder anderen Aktionen rund um dieses Datum mitzufeiern. Zudem veröffentlicht die Aktion MINTmachtage jeden Monat eine Forschungsidee auf der Website www.mintmachtage.de, mit denen die Kinder die Funktionen des menschlichen Körpers spielerisch entdecken können. Mit einem zur Aktion passenden Song "Sag mal Aaah!" von 3Berlin können sich die Kinder schon einmal auf das Forschungsfest einstimmen.Die MINTmachtage 2026 werden im Rahmen des Wissenschaftsjahres durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert.Pressekontakt:Stiftung Kinder forschenKatharina HanrathsReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRungestr. 1810179 BerlinTel 030 23 59 40 -207presse@stiftung-kinder-forschen.dewww.stiftung-kinder-forschen.deOriginal-Content von: Stiftung Kinder forschen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126571/6226522