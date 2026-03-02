Köln (ots) -Nach rund zwei Jahrzehnten in der jungen Welle des WDR kündigten Olli Briesch und Michael Imhof in ihrer heutigen Morgensendung an, 1LIVE in Kürze zu verlassen. Seit 2007 moderierte das Duo im Wechsel mit weiteren Teams die Sendung. Dass ein Abschied bevorsteht, ist seit letztem Sommer bekannt, jetzt gibt es Details.Schluss sein wird demnach am Freitag, 20. März. Bereits ab Montag, 16. März, setzen die beiden und das 1LIVE-Team noch einmal täglich Highlights, mit O-Tönen vergangener Sendungen sowie Künstlerinnen und Wegbegleitern aus den letzten Jahren. Unter anderem haben Mark Forster, Kamrad und Comedian Tony Bauer zugesagt. Am 20. März moderieren Briesch und Imhof dann ab 5 Uhr bis in den frühen Abend.Den Abschluss bildet am selben Abend ein Event in Köln, bei dem die Fans ihre letzten Fragen direkt an die beiden Kult-Moderatoren richten werden. Tickets hierfür gibt es ab sofort in 1LIVE zu gewinnen.Prägende Persönlichkeiten von 1LIVE bleiben dem WDR erhalten"Ich war mit Olli 48 Stunden live on air, wir haben drei Stunden ohne Musik und die 1LIVE Krone moderiert, wir waren mit unserer O-Ton-Charts-Show im 1LIVE Sektor unterwegs und haben fast 20 Jahre lang den Sektor geweckt mit unserer Morningshow. Und vor dieser gemeinsamen Zeit gab es uns ja auch schon in 1LIVE. Was wir mit Sender und vor allem dem 1LIVE Sektor erleben durften, reicht für mehrere Radio-Leben", sagt Imhof.Und Briesch fügt hinzu: "Ich bin unglaublich stolz auf all die lustigen, emotionalen und verrückten Radiomomente, die wir mit dem 1LIVE-Sektor erleben durften. Das war Radio mit viel Herz und wenig Schlaf. Jetzt ist es Zeit für eine neue Bühne und ich freue mich sehr auf das Team und die Hörerinnen und Hörer von WDR 2, um dort gemeinsam neue Geschichten zu schreiben"Schlagfertig, witzig, inhaltlich stark und unverwechselbar - mit Olli Briesch und Michael Imhof verlassen zwei prägende Persönlichkeiten 1LIVE", sagt Andrea Schafarczyk, WDR Programmdirektorin für NRW, Wissen und Kultur. Die beiden Moderatoren hätten eine ganze Generation von Hörerinnen und Hörern im Sektor morgens fit für den Tag gemacht und entscheidend zum Erfolg von 1LIVE beigetragen. "Jetzt freue ich mich, dass die beiden dem WDR erhalten bleiben und wir sie demnächst bei WDR 2 und WDR 5 hören werden."Olli Briesch wird ab Montag, 13. April, im Wechsel mit Steffi Neu den WDR 2 Vormittag moderieren. Und immer samstags, ab 9 Uhr, senden Briesch und Imhof zusammen. Ihre neue WDR 2 Show startet am 18. April. Nach acht Jahren gibt Steffi Neu den Samstagvormittag an die beiden ab. "Ich bin froh und neugierig, wie es ist, samstags frei zu haben", freut sich Steffi, "und ich wünsche Olli und Micha viel Freude. Mir hat es immer unglaublich viel Spaß gemacht."Bei WDR 5 wird Michael Imhof ab dem 14. April bei "Neugier genügt", im "Tagesgespräch", dem "Mittagsecho" sowie dem "Echo des Tages" zu hören sein.Wer denfreiwerdenden Platz in der 1LIVE Morningshow künftig übernimmt, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6226571