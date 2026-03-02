Mainz (ots) -Bundesweite Aktionen am 19. März 2026 zu Entstehung und Produktion von Nachrichten in Hörfunk, Fernsehen und im Netz / SWR Angebote vor Ort und digitalAm Donnerstag, 19. März 2026, veranstaltet die ARD bundesweit einen Nachrichtentag. Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich ein eigenes Bild von der Entstehung und Produktion von Nachrichten in Hörfunk, Fernsehen und im Netz zu machen. Der SWR ist in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit Angeboten vor Ort und digital dabei. Es gibt noch einige freie Plätze.Beim SWR digital dabei seinDer SWR bietet noch freie Plätze zur digitalen Teilnahme an mehreren Workshops an. Das Thema "Was stimmt noch? Orientierung in der heutigen Medienwelt" spricht von 14 bis 16 Uhr speziell Menschen ab 60 Jahren an. Eine "Digitale Fortbildung für Lehrkräfte"zum Einsatz des Nachrichtenmachers von planet schule im Unterricht gibt es von 17:30 bis 18:45 Uhr. Berufstätigezwischen 30 und 60 Jahren können sich von 18 bis 19:30 Uhr mit dem Input "Digitale Informationen einordnen - Nachrichten, soziale Netzwerke und Desinformation" beschäftigen.ARD Nachrichtentag bundesweitDie neun ARD Anstalten beteiligen sich mit unterschiedlichsten Angeboten am ARD Nachrichtentag und machen redaktionelle Praxis sichtbar. Die Teilnehmenden erleben Redaktionsabläufe aus nächster Nähe und erfahren, wie aus einem Ereignis eine geprüfte Nachricht wird. Der SWR bietet Interessierten aller Altersklassen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zahlreiche Workshops, Vorträge und Führungen.Weitere Infos und Anmeldung gibt es hier http://swr.li/nachrichtentagNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6226566