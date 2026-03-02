Eschborn (ots) -Ab sofort ist in Apotheken ANGOCIN MANNOSE PLUS erhältlich, ein Nahrungsergänzungsmittel, das mit den Vitaminen B3 und D3 die Funktion der Blasenschleimhaut und des Immunsystems unterstützt*. Das neue Produkt vereint fünf optimal aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe: D-Mannose, Cranberry, Brunnenkresse sowie Vitamin D3 und Vitamin B3. Der angenehm fruchtige Geschmack und der praktische Direktstick - jederzeit und überall ohne Wasser verwendbar - erleichtern die Einnahme und machen das neue Nahrungsergänzungsmittel zu einem idealen Begleiter im Alltag.Die nährstoffreiche Powerpflanze Brunnenkresse ist reich an Vitamin C, A, K und Folsäure, beinhaltet wertvolle Mineralstoffe wie Eisen, Jod und Calcium sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Das enthaltene Cranberry-Pulver Qcran** liefert aufgrund seines speziellen Herstellungsverfahrens einen hohen Gehalt an sogenannten Proanthocyanidinen (PACs).Die Vitamine D3 und B3 runden die einzigartige Zusammensetzung ab. Vitamin D3 trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion wie z. B. die der Blase, und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B3 trägt zum normalen Aufbau und Funktion von Haut und Schleimhaut, z. B. der Blasenschleimhaut bei.__________________________________________________________________________Mehr als nur Mannose> einzigartige 5-fach-Kombination mit Brunnenkresse> mit Vitamin D3 und B3 zur Unterstützung des Immunsystems und der Schleimhaut, wie z. B. der Blasenschleimhaut*> Direktstick: Einnahme ohne Wasser jederzeit & überall> angenehm fruchtiger Geschmack__________________________________________________________________________*Vitamin D3 trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin B3 trägt zum normalen Aufbau und Funktion von Haut und Schleimhaut bei.** Qcran ist eine eingetragene Marke von PharmaLinea Ltd.__________________________________________________________________________Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale FormulierungAusschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen sind somit geschlechtsneutral zu interpretieren.Pressekontakt:CGC - Cramer-PR im GesundheitswesenFrank EtzelT: 06196-58655-966etzel@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7139/6226564