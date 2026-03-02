Rankweil (ots) -Wer als Selbstständiger oder Führungskraft unter Dauerstress steht, hat meist weder Zeit noch Geduld für Experimente. Was kostet also das Coaching von Simon Mathis und lohnt sich die Investition? Der staatlich geprüfte Fitness- und Ernährungstrainer zeigt, was hinter seinem Angebot steckt und für wen es sinnvoll ist.Wer als Selbstständiger oder Führungskraft Verantwortung trägt, kennt dieses Gefühl nur zu gut: Der Kalender ist voll, die To-do-Liste endet nie und für die eigene Gesundheit bleibt meist nur das, was am Ende des Tages übrig ist. Sport wird verschoben, Mahlzeiten werden nebenbei erledigt und der Blick in den Spiegel sorgt zunehmend für Unzufriedenheit. Der Wunsch nach mehr Energie, einem fitten Körper und klarer Struktur ist da, doch im Alltag fehlt die Zeit, ihn konsequent umzusetzen. Die Folge sind Frust, Zweifel und das Gefühl, trotz Disziplin nicht voranzukommen. "Wer dauerhaft versucht, Gesundheit zwischen Meetings und Verpflichtungen hineinzupressen, wird früher oder später scheitern. Das führt nicht nur zu körperlichen Rückschritten, sondern auch zu wachsender Selbstkritik und innerem Druck", erklärt Simon Mathis.Simon Mathis ist staatlich geprüfter Fitness- und Ernährungstrainer und spezialisiert auf Selbstständige sowie Führungskräfte mit hoher beruflicher Belastung. In seiner täglichen Arbeit erlebt er, dass klassische Diäten oder Standardprogramme für diese Zielgruppe kaum praktikabel sind. Sein Ansatz setzt deshalb nicht auf radikale Verzichtsstrategien oder kurzfristige Maßnahmen, sondern auf eine alltagstaugliche Ernährungsumstellung und persönliche Begleitung, die sich in einen vollen Terminkalender integrieren lässt. "Nachhaltige Ergebnisse entstehen nicht durch mehr Disziplin, sondern durch ein System, das zum eigenen Alltag passt und konsequent begleitet wird", so Mathis.Was steckt konkret hinter den Kosten?"Viele fragen sich zuerst: Warum kostet professionelles Coaching mehr als ein Buch, eine App oder ein Onlinekurs?", sagt Simon Mathis. "Die Antwort ist einfach: Weil es hier nicht um ein Produkt geht, sondern um persönliche Begleitung und echte Umsetzung." Das Coaching von Simon Mathis basiert nicht auf Pulvern, Shakes oder Nahrungsergänzungsmitteln. Es geht auch nicht um radikales Fasten oder kurzfristige Verzichtsstrategien. Stattdessen steht eine alltagstaugliche Ernährungsumstellung im Mittelpunkt, die sich in einen vollen Terminkalender integrieren lässt und dennoch messbare Ergebnisse liefert. Unter professioneller Anleitung sind dabei bis zu 12 Kilogramm Gewichtsverlust in den ersten zehn Wochen möglich.Ein zentraler Bestandteil der Kosten ist die persönliche Betreuung. Jeder Klient hat einen festen Ansprechpartner und erhält engmaschige Unterstützung im gesamten Prozess. Fragen werden direkt geklärt, Herausforderungen sofort analysiert und Strategien angepasst. "Unsere Aufgabe ist nicht nur, einen Plan zu erstellen, sondern sicherzustellen, dass er auch umgesetzt wird", erklärt Mathis. "Man wird an die Hand genommen, motiviert und bei Bedarf auch klar geführt, damit das Ziel wirklich erreicht wird." Im Unterschied zu anonymen Standardprogrammen bleibt niemand allein mit Rückschlägen oder Unsicherheiten. Fortschritte werden regelmäßig überprüft, Stillstände frühzeitig erkannt und Maßnahmen gezielt nachjustiert. Genau diese kontinuierliche Begleitung, Umsetzungssicherung und individuelle Abstimmung erklären, warum sich der Preis eines professionellen Coachings deutlich von günstigen Massenangeboten unterscheidet.Wofür lohnt sich die Investition - und für wen?Das Coaching von Simon Mathis richtet sich nicht an Menschen, die ein paar schnelle Tipps suchen oder gelegentlich ein Diätprogramm ausprobieren möchten. Es ist für Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte gedacht, die beruflich stark eingespannt sind und trotzdem dauerhaft etwas verändern wollen. "Unsere Klienten haben meist wenig freie Zeit, aber einen hohen Anspruch an sich selbst", erklärt Mathis."Sie wollen Ergebnisse, die bleiben, ohne ihr gesamtes Leben umzustellen." Genau hier setzt das Konzept an: Es spart langfristig Zeit, reduziert mentale Belastung und schafft klare Strukturen, sodass Entscheidungen rund um Ernährung und Fitness nicht täglich neu getroffen werden müssen. Die Investition lohnt sich daher vor allem für Menschen, die verstehen, dass nachhaltige Gesundheit kein Nebenprojekt ist. Wer beruflich viel Verantwortung trägt, profitiert mehrfach: von Gewichtsreduktion, mehr Energie im Alltag und einer stärkeren Ausstrahlung im beruflichen Umfeld. Der Wert liegt nicht nur in verlorenen Kilogramm, sondern in gewonnener Souveränität und Leistungsfähigkeit.Transparente Kosten - individuelle Abstimmung statt PauschalpreisDie Kosten für das Coaching von Simon Mathis hängen davon ab, wie lange und wie intensiv die Zusammenarbeit gestaltet wird. Entscheidend sind Faktoren wie Betreuungsdauer, Häufigkeit des Austauschs, individuelle Zielsetzung und der Umfang der persönlichen Begleitung. Ein Geschäftsführer mit starkem Übergewicht und komplexem Alltag benötigt eine andere Betreuung als jemand, der nur die letzten hartnäckigen Kilos verlieren möchte. "Ich halte nichts von Pauschalpreisen, die für jeden gleich gelten", sagt Simon Mathis. "Jeder Mensch bringt eine andere Ausgangssituation mit, deshalb muss auch die Betreuung individuell abgestimmt werden."Aus diesem Grund beginnt jede mögliche Zusammenarbeit mit einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch. In diesem Termin werden Ziele, Erwartungen und Rahmenbedingungen offen besprochen. Interessenten erhalten eine klare Einschätzung, welcher Umfang sinnvoll ist und mit welchem Investitionsrahmen sie rechnen können. Erst danach entscheiden beide Seiten, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. So entsteht Transparenz von Anfang an - ohne Verpflichtung, ohne Risiko und ohne versteckte Kosten.Erfolg durch gelebte Praxis: Echte Erfahrungsberichte"Nachhaltige Ergebnisse entstehen nicht durch Zufall, sondern durch konsequente Begleitung im Alltag", sagt Simon Mathis. Wie sich die Investition in professionelles Coaching auswirkt, zeigen konkrete Beispiele aus der Praxis.Steve, Geschäftsführer mit extrem langen Arbeitstagen und stetiger Gewichtszunahme, hatte bereits mehrere Diäten ausprobiert. Im Coaching entwickelte er neue Tagesstrukturen, passte seine Ernährung alltagstauglich an und lernte, auch bei Geschäftsessen flexibel zu bleiben. Das Ergebnis: rund 28 Kilogramm weniger Gewicht, deutlich mehr Energie und ein spürbar gesteigertes Selbstbewusstsein.Clemens, 50 Jahre alt und zunehmend unzufrieden mit seinem Auftreten, suchte eine Lösung, die trotz beruflicher Belastung funktionierte. Durch klare Leitlinien, regelmäßige Nachsteuerung und einfache Umsetzungsstrategien verlor er über zehn Kilogramm und reduzierte sichtbar sein Bauchfett. Gleichzeitig gewann er an Präsenz und Ausstrahlung im beruflichen Umfeld."Diese Resultate entstehen nicht durch radikalen Verzicht, sondern durch Struktur, fachliche Anleitung und kontinuierliches Feedback", fasst Mathis zusammen. Genau dieser Rahmen macht den Unterschied zwischen kurzfristiger Motivation und dauerhaftem Erfolg - und erklärt, warum professionelles Coaching eine Investition in nachhaltige Veränderung ist.Investition oder Ausgabe?Ob sich das Coaching von Simon Mathis lohnt, hängt nicht allein vom Preis ab, sondern vom Anspruch an das eigene Ergebnis. Wer lediglich nach der günstigsten Lösung sucht, wird zahlreiche Angebote finden. Wer jedoch nachhaltige Veränderung, persönliche Begleitung und klare Umsetzung im Alltag erwartet, investiert bewusst in Struktur und Verbindlichkeit. "Gesundheit ist kein Nebenprojekt. Wer sie professionell angeht, spart am Ende Zeit, Energie und unnötige Umwege", sagt Simon Mathis.Sie möchten wissen, welcher Investitionsrahmen für Ihre persönliche Situation realistisch ist? Dann vereinbaren Sie ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit Simon Mathis (https://simon-mathis.com/) und erhalten Sie eine transparente Einschätzung zu Ablauf, Umfang und Kosten.Pressekontakt:Simon MathisE-Mail: info@simon-mathis.atT: +43 (0)50 350-47000Webseite: https://simon-mathis.comRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Mathis Fit Life GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161402/6226560