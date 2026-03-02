Die TUI-Aktien sind aufgrund von Bedenken bezüglich des Iran-Kriegs stark gefallen, jedoch scheint der kurzfristige Einfluss begrenzt zu sein. TUI hat die einige Fahrten im März für die Mein Schiff 4 (Abu Dhabi) und Mein Schiff 5 (Doha) aufgrund von Raketenaktivitäten und Luftraumschließungen abgesagt, und es gibt logistische Probleme an den Flughäfen in Dubai/Doha. Die Kernvolumina im Sommer konzentrieren sich jedoch hauptsächlich auf das westliche Mittelmeer und die Türkei, die derzeit nicht betroffen sind. Sollten die Störungen nur im März auftreten und sich im April normalisieren, schätzen wir den finanziellen Schaden auf etwa 50 Mio. EUR entgangene Umsätze und 25 Mio. EUR weniger EBIT. Das größere Risiko besteht in einem längeren, umfassenderen Konflikt, der Reisende von der Türkei (~20% des Sommervolumens) oder Ägypten (~5%) abschreckt, obwohl einige Urlauber möglicherweise in als sicherer wahrgenommene westliche Mittelmeerdestinationen wie Spanien umschichten könnten. Für den Moment sehen wir die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (2-4% Umsatzwachstum; 7-10% EBIT-Wachstum) als intakt an und bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





