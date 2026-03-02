RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, veröffentlicht die Jahresergebnisse zum 31. Dezember 2025.

Stefan Borgas, Chief Executive Officer von RHI Magnesita, zu den Jahresergebnissen 2025.

Geschäftsergebnisse zeigen sich robust und entsprechen Erwartungen

In einem herausfordernden Marktumfeld erzielte RHI Magnesita dank der disziplinierten Umsetzung der vom Management eingeleiteten Selbsthilfemaßnahmen und einer starken Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr eine den Marktprognosen entsprechende Performance.

Der Umsatz verzeichnete mit 3,4 Mrd. einen Rückgang um 3 bzw. währungsbereinigt um 1 %, das Absatzvolumen war um 2 rückläufig. Das bereinigte EBITA belief sich auf 373 Mio. €, die bereinigte EBITA-Marge lag bei 11,1 und spiegelte den Preisdruck und die Fixkostenunterdeckung im ersten Halbjahr wider. Der bereinigte Gewinn pro Aktie verringerte sich auf 4,18 €. Mit einer Cash Conversion von 105 und einem Free Cashflow von 214 Mio. zeigte sich die Cashgenerierung weiterhin stark.

Nach Abschluss der Akquisition von Resco im Wert von 391 Mio. im Jänner 2025 kam es zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung auf 1,5 Mrd.€. Infolge der Fokussierung des Unternehmens auf Schuldenabbau ergab sich zum Jahresende ein Verschuldungsgrad von 2,9x Nettoverschuldung zu Pro Forma bereinigtem EBITDA, womit die Prognose von 3,0x übertroffen wurde.

Operative Effizienzsteigerungen und strategische Fortschritte

RHI Magnesita erzielte mit der Umsetzung von Kostensenkungsinitiativen für das operative Geschäft, Vertriebsgemeinkosten und Netzwerkoptimierung im Jahr 2025 nachhaltige Einsparungen, die schwächere Preise und die Fixkostenunterdeckung kompensieren konnten.

In Nordamerika verzeichnete RHI Magnesita einen deutlichen Umsatzzuwachs von 22 auf 863 Mio.€, unterstützt durch die Akquisition von Resco, die im Zeitraum von elf Monaten 184 Mio. zum Umsatz und 25 Mio. zum bereinigten EBITA beitrug. Die laufende Integration von Resco stärkt die "Local-for-local"-Produktionsstrategie am strategisch wichtigen US-amerikanischen Markt.

Ausbau des 4PRO-Modells und starke Recycling-Performance verbessern Wettbewerbsposition

Ein wesentlicher Treiber der Geschäftsentwicklung war 2025 der laufende Roll-out des 4PRO-Geschäftsmodells. RHI Magnesita erneuerte langfristige Verträge mit Schlüsselkunden und sicherte sich vier neue Green-Steel-Verträge, während 4PRO gleichzeitig erfolgreich auf die Industrial-Segmente ausgeweitet wurde.

Nachhaltigkeit bleibt ein fester Bestandteil der Strategie von RHI Magnesita; das Jahr 2025 war dabei durch weitere Innovationen und den Ausbau nachhaltiger Produktangebote geprägt. Mit einer Rekord-Recyclingquote von 15,9% (2024: 14,2 %) hat RHI Magnesita sein globales Ziel von 15 übertroffen. Recycling wird auch in Zukunft dazu beitragen, resilientere Margen zu erzielen, Rohstoffabhängigkeiten zu senken, die CO2-Reduktion zu unterstützen und so die Wettbewerbsposition zu stärken.

Stefan Borgas, Chief Executive Officer, dazu:

"Mit unseren entschlossenen, von unseren Selbsthilfeinitiativen unterstützten Turnaroundmaßnahmen ist es uns gelungen, im zweiten Halbjahr eine starke und nachhaltige Steigerung unser Geschäftsentwicklung zu erzielen, und das in einem äußerst herausforderndem Marktumfeld. Während das Management auf den Turnaround der Geschäftsentwicklung fokussiert war, wurden ebenso wichtige strategische Fortschritte realisiert. Die Integration von Resco und die Synergieeffekte sind auf Kurs, die Recyclingquoten sind in fast allen Regionen gestiegen und unsere digitale Transformation schreitet gut voran. Auch wenn wir noch keinen deutlichen Rückenwind vom Markt spüren, erwarten wir, dass unsere Selbsthilfemaßnahmen und strategischen Fortschritte 2026 die Geschäftsentwicklung und weitere operative und finanzielle Verbesserungen vorantreiben."

Ausblick 2026: Fokus auf Cashgenerierung, Synergieeffekte und Schuldenabbau

Auch 2026 ist mit anhaltend herausfordernden Marktbedingungen zu rechnen. RHI Magnesita richtet den Fokus weiterhin auf die Annualisierung struktureller Kosteneinsparungen und Synergien aus der Akquisition von Resco, eine anhaltend starke Cashgenerierung, den weiteren Abbau der Nettoverschuldung und die Reduktion des Verschuldungsgrads auf rund 2,6x bis zum Jahresende sowie auf eine disziplinierte Kapitalallokation.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C in einer Vielzahl von Industrien, darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas, unverzichtbar sind. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette, die vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und leistungsorientierten Gesamtlösungen reicht, bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 20.000 MitarbeiterInnen an 76 Hauptproduktionsstandorten (einschließlich Recyclinganlagen), 16 Rohstoffstandorten sowie mehr als 70 Vertriebsniederlassungen. RHI Magnesita strebt den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie geografischer Präsenz an insbesondere in jenen Regionen, die wirtschaftliche Wachstumsaussichten versprechen.

Die Aktie des Unternehmens notiert in der Kategorie Equity Shares (Commercial Companies "ESCC") der Official List der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung an der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com.

