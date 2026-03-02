Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wochenlang hatte sich die Lage am Persischen Golf angespannt, nachdem US-Präsident Trump zwei Flugzeugträgerverbände in die Region beordert und ein Ultimatum ausgesprochen hatte, so die Analysten der Helaba.Zwar hätten immer wieder auch Gesprächsrunden zwischen den USA und dem Iran stattgefunden, letztlich hätten diese aber nicht zu nennenswerten Ergebnissen geführt und so seien am Wochenende israelische und US-amerikanische Luftangriffe auf Ziele im Iran geflogen worden. Der Iran bedrohe mit der Sperrung der für den internationalen Energiemarkt so bedeutenden Straße von Hormus die Weltwirtschaft. Die Ölnotierungen hätten im asiatischen Handel bereits deutlich zugelegt und ein Impulshoch über 82 USD/Barrel der Sorte Brent sei vermerkt worden. Deutliche Aufschläge würden am Morgen auch die Goldnotierungen verzeichnen, während die Aktienindizes in Asien und der DAX-Future unter Druck stünden. Risikoaversion dominiere die Situation in den frühen Handelsstunden, wovon der Euro im Verhältnis zum US-Dollar aber nicht profitiere. Die Rentennotierungen dagegen würden von der Safe-Haven-Nachfrage unterstützt. ...

