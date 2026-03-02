Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH



02.03.2026 / 10:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.03.2026 Kursziel: EUR 192,30 (bislang: EUR 186,70) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Kapazitätserweiterung macht Umsatzmilliarde greifbar Mit Konzernerlösen von EUR 562,1 Mio. verfehlte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 die Umsatz-Guidance von rund EUR 580 Mio. zwar leicht, übertraf jedoch ergebnisseitig die Erwartungen deutlich. Das EBITDA erreichte EUR 116,5 Mio. und lag damit über der avisierten Marke von EUR 113 Mio. Hervorzuheben ist dabei der deutliche Anstieg der EBITDA-Marge auf 20,7% nach 19,0% im Vorjahr, trotz erneut gestiegener Stromkosten und einer anhaltenden USD-Schwäche. Wie bemerkenswert das mittlerweile erreichte Niveau ist, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Margen der Konzern erzielt hatte, als noch ein wesentlicher Teil der Umsätze mit Basischemikalien erzielt wurde: So lag die EBITDA-Marge im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2022 auf Konzernebene lediglich bei 12,5%. Auslöser dieser Margenexpansion ist die zunehmende Transformation des Unternehmens hin zu einem Spezialchemieunternehmen, ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Derzeit investiert Alzchem rund EUR 120 Mio. in den Ausbau seiner voll ausgelasteten, hochmargigen Kreatin-Kapazitäten (Creapure, Creavitalis), was ab dem zweiten Halbjahr 2027e nach unseren Schätzungen zusätzliche Umsätze von über EUR 100 Mio. p.a. ermöglichen sollte. Gegen Ende 2026e soll nach Angaben zudem die Erweiterung der deutschen Nitroguanidin-Produktion abgeschlossen werden; bei einem Investitionsvolumen von rund EUR 140 Mio. sehen wir zusätzliche Umsätze von knapp EUR 100 Mio. realistisch. Ergänzend plant Alzchem den Bau einer Nitroguanidin-Anlage in den USA, für die ein Investitionsvolumen von rund USD 150 Mio. vorgesehen ist. Deren Finanzierung wird laut Angaben über einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss des US-Verteidigungsministeriums erfolgen; eine Standortentscheidung wurde vom Unternehmen für den Verlauf dieses Jahres angekündigt. In Summe haben diese Kapazitätserweiterungen nach unseren Schätzungen das Potenzial, den Konzernumsatz noch in diesem Jahrzehnt auf über EUR 1 Mrd. zu steigern. Unter Berücksichtigung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026e, der geplanten Investitionen und der daraus erzielbaren Cashflows haben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) auf EUR 192,30 von EUR 186,70 je Aktie (+3,0%) angehoben und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 29,1% unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AlzChem_UpdateReport20260302



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News