© Foto: OpenAIKurswechsel auf hoher See: Reedereien umgehen den Suezkanal und die Straße von Hormus und fahren stattdessen um das Kap in Afrika. Lieferzeiten drohen zu explodieren. Was machen die Aktien?Große Containerreedereien leiten ihre Schiffe um und meiden den Suezkanal und die Straße von Hormus, wie mehrere Medien am Montag berichten. Unter den Reedereien sind Maersk, Hapag-Lloyd und CMA CGM, wie Finwire berichtet. Schiffe auf den Routen zwischen dem Nahen Osten, Indien, dem Mittelmeer und der Ostküste der USA werden nun um das Kap der Guten Hoffnung herumgeleitet, was zu Verzögerungen führen kann. Maersk hat seine Schiffe, die durch die Bab-el-Mandeb-Straße und den Suezkanal fahren sollten, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE