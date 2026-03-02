Die Eskalation im Iran verändert unserer Ansicht nach das kurzfristige Ertragsprofil von RENK nicht wesentlich. Die Verteidigungshaushalte in der Region sind in absoluten Zahlen zwar bedeutend, jedoch im Vergleich zu Europa und den USA relativ klein. RENK's direkte Exposition ist auf Israel konzentriert und trägt nur mit einem niedrigen einstelligen Prozentsatz zu den Umsätzen bei (4% der Umsätze basierend auf unseren Schätzungen). Gleichzeitig wird der aktuelle Konflikt von Drohnen und Raketen dominiert, anstatt von schweren Kettenfahrzeugen, was das unmittelbare operationale Potenzial einschränkt. Nur eine nachhaltige Verschiebung hin zu großangelegten Bodenoperationen mit Kettenfahrzeugen würde unsere Annahmen erheblich verändern. Bis dahin bleibt die Investmentthese von den europäischen NATO-Landprogrammen und nicht vom Nahen Osten geprägt. HALTEN, Kursziel 53,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
© 2026 mwb research