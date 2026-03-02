Aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten wurden bereits starke Öl-Preisaufschläge erwartet. So geschehen startet, neben dem amerikanischen WTI-OIL, auch das Nordsee-Öl der Sorte Brent mit aufwärts gerichteten Preislücken (Up-Gaps) zum Schlussstand der letzten Woche in den neuen Handelsmonat März. Ausbruch vollzogen Bereits am Freitag, zum Wochen- wie auch Monatsabschluss, gelang es dem Brent-Oil die Abwärtstrendlinie seit 2024 in Verbindung mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de