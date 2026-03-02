Die Befesa-Aktie konnte sich seit dem Kursrückgang bis Ende 2024 auf rund 20 € wieder deutlich und nachhaltig erholen. Am Montag verliert sie aktuell -2% und steht bei 33,30 €, damit befindet sie sich wieder auf dem Niveau vom April 2024. Geht der Aufwärtstrend weiter? Deutliche Ertragssteigerung erreicht Das gesamte Geschäftsjahr ist durch eine zweigeteilte Entwicklung geprägt: Der Umsatz sinkt und die Erträge steigen. Hiervon sind die vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de