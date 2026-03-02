Xiaomi will im Premium-Segment durchstarten. In Barcelona stellte der Konzern im Rahmen seiner bislang größten internationalen Hardware-Präsentation neue Flaggschiff-Smartphones vor. Doch die hohen Speicherchippreise sorgen weiter für Gegenwind, zudem belastet ein Rechtsstreit in Indien.Die Modelle der neuen 17er-Reihe starten in Europa bei 999 Euro beziehungsweise 1.499 Euro und positionieren sich damit bewusst im direkten Wettbewerbsumfeld von Apple und Samsung.Symbolisch für den Premium-Anspruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
