München (ots) -Am ersten Märzwochenende bleibt die Verkehrslage insgesamt noch relativ entspannt. Im Vergleich zur Vorwoche nimmt die Staugefahr allerdings leicht zu. Ursache dafür ist der Ausflugs- und Urlauberverkehr in Richtung der Wintersportgebiete in den Alpen und Mittelgebirgen. Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag muss auf den Zufahrtsstraßen zu den Skiregionen mit Verzögerungen gerechnet werden.In Deutschland gibt es bei Stau außerdem mehrere Abfahrtssperren, unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A93 Inntalautobahn sowie auf den Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.Das sind die staugefährdeten Autobahnen in Deutschland:- A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen- A2 Oberhausen - Dortmund- A3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg- A4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe, Dresden - Görlitz- A5 Karlsruhe - Basel, Frankfurt - Kassel- A6 Mannheim - Heilbronn- A7 Ulm - Füssen/Reutte, Fulda - Würzburg- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München- A10 Berliner Ring- A81 Stuttgart - Singen- A93 Rosenheim - Kiefersfelden- A95 München - Garmisch-Partenkirchen- A96 München - Lindau- A99 Autobahnring MünchenAuf wichtigen Reiserouten im benachbarten Ausland bleibt die Situation aufgrund von Bauarbeiten angespannt. In Österreich sind davon vor allem die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn betroffen. Auch in der Schweiz kommt es auf den Hauptachsen rund um Zürich, Basel und den Gotthard zu Verzögerungen. In Italien sind insbesondere die Brennerroute und das Straßennetz in den Tälern Südtirols staugefährdet.Aufgrund von Grenzkontrollen kann es bei der Einreise nach Deutschland weiterhin zu Wartezeiten kommen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.