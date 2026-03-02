Anzeige
Montag, 02.03.2026
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
onemarkets Blog
02.03.2026 11:19 Uhr
Märkte unter Druck: Nahost-Konflikt dominiert das Börsengeschehen

Der deutsche Aktienmarkt ist schwach in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX gab zum Wochenauftakt deutlich nach und entfernte sich damit wieder von den zuletzt erreichten Höchstständen. Auch an den europäischen Börsen überwog Verkaufsdruck, der Euro Stoxx 50 zeigte eine klare Abwärtsbewegung. Belastende Vorgaben kamen zudem von den internationalen Märkten: In den USA notierten sowohl die Standardwerte als auch der Technologiesektor schwächer.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum des heutigen Börsentages steht die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die Auseinandersetzungen haben unmittelbare Folgen für die globalen Energiemärkte: Öl- und Gaspreise zogen kräftig an, da Marktteilnehmer Störungen wichtiger Transportwege befürchten. Parallel dazu ist eine klassische Flucht in sichere Häfen zu beobachten, während Inflationssorgen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Die Dauer und regionale Ausweitung des Konflikts gelten dabei als entscheidende Faktoren für die weitere Marktentwicklung.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Rheinmetall / Hensoldt / Renk
Aktien aus der Rüstungsbranche setzten sich klar vom schwachen Gesamtmarkt ab. Hintergrund ist die Erwartung steigender Verteidigungsausgaben infolge der geopolitischen Zuspitzung, insbesondere mit Blick auf Luftverteidigungs- und Schutzsysteme. Entsprechend rückten europäische Rüstungswerte europaweit in den Fokus der Investoren.
Lufthansa / Tui
Deutlich unter Druck gerieten hingegen Titel aus der Reise- und Touristikbranche. Die Aktien starteten mit kräftigen Verlusten in den Handel. Steigende Kerosinkosten infolge höherer Ölpreise sowie neue Unsicherheiten im internationalen Flugverkehr belasten die Perspektiven der Branche spürbar.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bull UN14YW 11,13 23654,754862 Punkte 22,54 Open End
MDAX Bull UG50C6 6,14 24776,86291 Punkte 5,02 Open End
Siemens AG Bull UG4SAF 6,10 177,969427 EUR 4,02 Open End
Silber Bull UN4X01 13,55 79,817389 USD 5,84 Open End
DAX Bull UG2UN2 11,63 26001,134098 Punkte 20,99 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Shell plc Call HD77XT 0,59 42,00 EUR 12,38 17.06.2026
Deutsche Bank AG Call UG5P33 0,24 38,00 EUR 11,5 17.06.2026
Tui AG Call UG89B8 0,7 9,00 EUR 4,46 16.12.2026
Deutsche Lufthansa AG Call HD6LUT 0,24 10,00 EUR 8,3 17.06.2026
NVIDIA Corp. Call HD4XN0 7,81 200,00 USD 6,84 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.03.2026; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long UG5Z1N 3,10 23608,694303 Punkte 15 Open End
DAX Short UG6H7S 1,80 26968,005328 Punkte -15 Open End
DAX Short UN0E3N 1,57 26546,532831 Punkte -20 Open End
DAX Long HD6QGB 13,71 21079,859321 Punkte 6 Open End
DAX Long UG6JXV 8,64 20236,914328 Punkte 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 10:45 Uhr;

