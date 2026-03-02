Märkte unter Druck: Nahost-Konflikt dominiert das Börsengeschehen

Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum des heutigen Börsentages steht die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die Auseinandersetzungen haben unmittelbare Folgen für die globalen Energiemärkte: Öl- und Gaspreise zogen kräftig an, da Marktteilnehmer Störungen wichtiger Transportwege befürchten. Parallel dazu ist eine klassische Flucht in sichere Häfen zu beobachten, während Inflationssorgen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Die Dauer und regionale Ausweitung des Konflikts gelten dabei als entscheidende Faktoren für die weitere Marktentwicklung.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Aktien aus der Rüstungsbranche setzten sich klar vom schwachen Gesamtmarkt ab. Hintergrund ist die Erwartung steigender Verteidigungsausgaben infolge der geopolitischen Zuspitzung, insbesondere mit Blick auf Luftverteidigungs- und Schutzsysteme. Entsprechend rückten europäische Rüstungswerte europaweit in den Fokus der Investoren.
Deutlich unter Druck gerieten hingegen Titel aus der Reise- und Touristikbranche. Die Aktien starteten mit kräftigen Verlusten in den Handel. Steigende Kerosinkosten infolge höherer Ölpreise sowie neue Unsicherheiten im internationalen Flugverkehr belasten die Perspektiven der Branche spürbar.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN14YW
|11,13
|23654,754862 Punkte
|22,54
|Open End
|MDAX
|Bull
|UG50C6
|6,14
|24776,86291 Punkte
|5,02
|Open End
|Siemens AG
|Bull
|UG4SAF
|6,10
|177,969427 EUR
|4,02
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4X01
|13,55
|79,817389 USD
|5,84
|Open End
|DAX
|Bull
|UG2UN2
|11,63
|26001,134098 Punkte
|20,99
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.03.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Shell plc
|Call
|HD77XT
|0,59
|42,00 EUR
|12,38
|17.06.2026
|Deutsche Bank AG
|Call
|UG5P33
|0,24
|38,00 EUR
|11,5
|17.06.2026
|Tui AG
|Call
|UG89B8
|0,7
|9,00 EUR
|4,46
|16.12.2026
|Deutsche Lufthansa AG
|Call
|HD6LUT
|0,24
|10,00 EUR
|8,3
|17.06.2026
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD4XN0
|7,81
|200,00 USD
|6,84
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.03.2026; 10:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG5Z1N
|3,10
|23608,694303 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Short
|UG6H7S
|1,80
|26968,005328 Punkte
|-15
|Open End
|DAX
|Short
|UN0E3N
|1,57
|26546,532831 Punkte
|-20
|Open End
|DAX
|Long
|HD6QGB
|13,71
|21079,859321 Punkte
|6
|Open End
|DAX
|Long
|UG6JXV
|8,64
|20236,914328 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.02.2026; 10:45 Uhr;
