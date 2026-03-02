Das Engagement im Nahen Osten ist für HENSOLDT aus unserer Sicht nicht wesentlich und verändert die Equity Story nicht. Die regionalen Verteidigungsbudgets liegen deutlich unter dem Niveau der EU und der USA. In Kernmärkten wie Saudi-Arabien und den VAE fließt ein Großteil der Mittel in US-amerikanische Luft- und Raketenabwehrsysteme. Israel beschafft überwiegend bei heimischen Anbietern wie Elbit Systems und Israel Aerospace Industries. Wir schätzen den Umsatzanteil der Region für HENSOLDT auf rund 3 Prozent. Zwar liefert HENSOLDT das TRML-4D-Radar für IRIS-T SLM über Diehl Defence, bestätigte Aufträge aus der Region liegen jedoch nicht vor. Angesichts der starken Marktstellung US-amerikanischer Anbieter wie Raytheon Technologies und Lockheed Martin sehen wir kurzfristig nur geringe Realisierungswahrscheinlichkeiten. Der finanzielle Effekt dürfte daher vernachlässigbar sein. Etwaige Kursreaktionen wären primär stimmungsgetrieben. Das strukturelle Upside bleibt an die deutsche und europäische Wiederaufrüstung gebunden. Kursziel EUR 57,00. SELL. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





© 2026 mwb research