Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 02.03.2026 Kursziel: 142,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Unternehmensziele auch 2025 wieder wie gewohnt erreicht



Gemäß den jüngst publizierten vorläufigen Zahlen konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA auch im Geschäftsjahr 2025 wieder in gewohnter Manier alle eigenen Zielsetzungen erreichen oder gar übertreffen. Zwar fiel das Umsatzwachstum dabei im Schlussquartal mit 2,6 Prozent niedriger als in den drei Vorquartalen aus. Hier könnten aber auch Vorzieheffekte im Fotofinishing in das saisonbedingt normalerweise eher schwächere dritte Quartal, das im letzten Jahr durch überdurchschnittlich hohe Niederschläge geprägt war und in dem CEWE ein starkes Umsatzplus von 6,1 Prozent erzielte, eine Rolle gespielt haben.



Angesichts der durch umfangreiche Marketinginvestitionen weiter ausgebauten, hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als kundenorientierter, zuverlässiger Premium-Anbieter im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing bleiben wir für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Einen wichtigen Faktor bildet dabei auch die von der aktiven Einbindung der Beschäftigten getragene Innovationsstärke des Unternehmens. So kamen kürzlich wieder über 1.200 Beschäftigte aus ganz Europa zu den jährlichen "Innovation Days" in Oldenburg zusammen, um Ideen für neue Produkte, Weiterentwicklungen von Apps und Software sowie Optimierungen im Service zu diskutieren.



Nachdem die vorläufigen Zahlen fast exakt unseren letzten Schätzungen entsprachen, haben wir nur minimale Adjustierungen an unseren Prognosen vorgenommen und empfehlen unverändert, die CEWE-Aktie bei einem Kursziel von 142 Euro zu "Kaufen". Dabei bietet das Papier auf Basis unserer Dividendenerwartung aktuell eine ordentliche Ausschüttungsrendite von 3,0 Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte.



