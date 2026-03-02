In der Krypto-Gemeinde ist es ein ehernes Gesetz, die sogenannte Seed-Phrase niemals mit Unbefugten zu teilen. Die südkoreanische Steuerbehörde hat dieses Master-Passwort für Krypto-Bestände der ganzen Welt verraten - mit den zu befürchtenden Folgen. Wer Kryptowährungen wie Bitcoin in einer Wallet selbst verwahrt, weiß, dass die dazugehörige Seed-Phrase den vollständigen Zugriff auf die enthaltenen Bestände gewährt -Â ohne zusätzliche Sicherheitsabfragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
