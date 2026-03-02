Die tschechische VW-Tochter Skoda hat in ihrem Stammwerk in Mladá Boleslav eine neue Montagehalle für Batteriesysteme eröffnet - und wird damit zum größten Hersteller von BEV-Batteriesystemen im Volkswagen-Konzern. In der neuen, in weniger als einem Jahr gebauten 55.000 Quadratmeter großen Produktionshalle kann alle 60 Sekunden ein Batteriesystem montiert werden, wie Skoda zur Eröffnung mitteilt. Das soll eine Produktion von mehr als 1.100 Einheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
