Der US-amerikanische Feststoffbatterie-Entwickler Factorial will bei der Produktionstechnik mit dem koreanischen Anbieter Philenergy kooperieren. Dabei geht es um die Skalierung der sogenannten Solstice-Plattform. Ein Projekt, das Factorial explizit mit Mercedes vorantreibt. US-Feststoffbatteriespezialist Factorial hat eine Absichtserklärung mit Philenergy unterzeichnet, um beim Fertigungsprozess seiner künftigen Akkus Fortschritte zu machen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net