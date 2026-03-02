© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Konflikt im Nahen Osten drückt Indiens Leitindex auf ein Mehrmonatstief. Steigende Ölpreise und ein stärkerer Dollar setzen Aktien, Rupie und Anleihen unter Druck.Die Eskalation im Nahen Osten hat Indiens Aktienmarkt zum Wochenstart kräftig belastet, wie Bloomberg berichtete. Der Leitindex NSE Nifty 50 verlor im Montagshandel 1,9 Prozent und rutschte zwischenzeitlich um bis zu 2,1 Prozent ab. Das war der stärkste Intraday-Rückgang seit mehr als einem Monat. Damit fiel der Index auf den niedrigsten Stand seit September und löschte die Kursgewinne aus, die nach dem Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten im Februar entstanden waren. Auch andere asiatische Märkte gaben nach. Anleger …Den vollständigen Artikel lesen
