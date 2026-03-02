© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Rund um den Globus fallen am Montag die Aktienmärkte. Nicht so in Israel, hier steigen Wertpapiere trotz des Krieges auf den höchsten Stand aller Zeiten! Neuer geopolitischer Schock sorgt für fallende Märkte Der Angriff auf die iranische Staatsführung und der Tod von Ali Chamenei, seit 1989 an der Spitze des iranischen Staates, am Wochenende sorgt am Montag für Verwerfungen an den weltweiten Finanzmärkten. Während die Energiepreise explodieren und sichere Häfen gefragt sind, geben Aktien deutlich nach. Davon sind nach dem asiatischen Handel auch die europäischen Märkte sowie die US-Futures betroffen. Zeitweise notierte der deutsche Leitindex DAX mehr als 2 Prozent im Minus. Doch es gibt …Den vollständigen Artikel lesen
