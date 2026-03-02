GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Konsumzurückhaltung, schwaches Wachstum, viele Unklarheiten beim Thema Zoll und weiterhin Rückgang beim Bauen haben beim Haushaltsgerätehersteller Miele das Geschäft im Jahr 2025 erschwert. Laut Geschäftsführer Reinhard Zinkann sorgte besonders die derzeitige Neigung zum Sparen bei den Kunden für besonderen Kostendruck im Unternehmen. Umsatztreiber war laut den in Gütersloh vorgestellten Jahreszahlen deshalb nicht der private Bereich, sondern das Geschäft mit Reinigungs- und Waschgeräten in der Gastronomie, bei Feuerwehren oder Laboren in der Medizin. Der Gesamtumsatz stieg laut Zinkann im Jahr 2025 um 2,3 Prozent auf 5,16 Milliarden Euro.

Davon entfiel mehr als eine Milliarde Euro auf den Bereich der Gewerbekunden. Auch der Umsatz mit Privatkunden sei gewachsen, sagte Markus Miele. Aber nicht so stark wie im Businessbereich.

Über alle Sparten hinweg steigerte Miele im Vorjahresvergleich den Geräteabsatz um 2 Prozent auf 3,6 Millionen Stück. Weltweit ging die Zahl der Mitarbeiter um 2,4 Prozent auf knapp 23.000 zurück. Zum Gewinn äußert sich das Familienunternehmen traditionell nicht./lic/DP/nas